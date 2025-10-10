快訊／美股「突下殺一大根」道瓊洩256.95點　台積電ADR跌近2％

富喬9月營收刷新高 現增送件每股承銷價暫訂55 元

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）公布9月營收創下單月新高，公司9月董事會決議辦理現增6000萬股已於10月3日送件申請，採12日制，如無意外，預計10月23日申報生效，現增溢價暫訂55元。

美元指數衝破99「刷2個月新高」 巨額空頭部位成痛苦交易

國際政經局勢動盪，主要貨幣歐元、日圓持續疲弱，推升美元指數走高衝破99大關，創下自8月1日以來的最高水準，美元全面走強；根據《彭博》報導，今年外匯市場上，做空美元一直是主導交易，但這種押注開始受挫。

三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高 今年股價飆漲逾7成

韓國股市在長達一周假期後今（10）日恢復交易，三星電子公司股價一度上漲逾6%，估計將創下收盤史上新高，這主要歸功於投資者對其人工智慧（AI）晶片潛力的熱情以及對其傳統的記憶體儲存業務的信心重燃。

台股多頭仍居上風 短線觀察指標唯量是問

雖然本週只有三個交易日，台股多頭持續發威，在科技權值股領軍之下，本周台股週線續揚2.02%，上漲540.86點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜認為，目前多頭居上風，然因指數持續攀高，建議持續追蹤5日均量是否維持於5000億元左右水準，若量能進一步放大至6000億元以上，則或需留意短線是否出現過熱走勢。

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭 期貨運價大漲

中國反制美國船隻 10／14日起收取額外港口費

海運業者指出，美國本月14日起對大陸建造商船開徵額外港口費，中國交通運輸部今(10)日宣布回擊，同樣自10月14日起，對美國公司和個人擁有或經營的船舶，或在美國建造或懸掛美國國旗的船舶，每航次收取額外的港口費，不過因為美國製造或懸掛美國旗的船隻太少，中國卻是造船第一大國，這項反擊不成比例，抵銷不了對陸製船的傷害

十一長假後SCFI回升4.12% 美西線運價月中企圖拉高到2千美元以上

中國十一長假過後，今(10)日下午三點上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲45.90點，漲幅4.1%，指數來到1160.42點。貨櫃船公司透過大幅減班，規劃本月中調升美國與歐洲線運價，美西線企圖自目前的每大箱(40呎櫃)1200-1500美元拉升到2000-2300美元，實際發展有待觀察。

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

台積電猶如奔跑的大象，股價衝到1,440元（10/9收盤價）新高，入手好貴又好想擁有它，專家推薦，選擇高含積量的ETF也能大口吃肉，「「1張台積電的錢，可以買好幾張0052（富邦科技）。」投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長。闕又上則推薦市值型ETF 0050，自帶汰弱留強機制，穩健成長。

為氣候而走遊行11月登場 環團籲：強化2035減碳目標

2025年被視為台灣氣候政策的轉捩點，10個環保團體聯合發起「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，預計於11/1上街，呼籲政府在聯合國COP30大會前，提出更嚴格的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型，並展現符合淨零路徑的承諾。這次行動邀請各行各業參與，強調共同打造氣候韌性、確保台灣永續發展。

新壽喊話中央政府協助 促成輝達進駐北士科

輝達（NVIDIA）屬意北市科T17、T18基地設立台灣總部卡關，新壽於今（9）日再度發出聲明表明，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。