快訊／美股「突下殺一大根」道瓊洩256.95點　台積電ADR跌近2％

▲美國股市突然下殺。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股10月10日開盤時，三大指數呈現小幅上揚，道瓊工業指數上漲87.08點至46,445.50點，漲幅0.19％；標普500指數增加5.87點，報6740.98點，漲幅0.09％；那斯達克綜合指數則升32.66點，達23057.29點，漲幅0.14％。然而，隨著盤勢推進，市場氣氛轉弱，三大指數在台灣時間晚間11時03分出現明顯下跌。
截至台灣時間晚間11時03分最新報價，三大指數出現短線跳水，道瓊工業指數下滑0.69％，報46040.39點；標普500指數跌0.84％，至6678.21點；那斯達克綜合指數則下跌0.93％，收在22810.90點。科技類股普遍走弱，蘋果（AAPL）股價每股下跌2.35美元，跌幅0.93％；亞馬遜（AMZN）下挫1.86％，每股收223.51美元；Meta（META）下跌1.80％，至720.31美元；微軟（MSFT）也回落0.85％。
半導體族群方面，台積電ADR股價每股下跌5.97美元，跌幅達1.99％，輝達（NVDA）則微幅收跌。特斯拉（TSLA）今日走勢亦疲弱，下跌1.65％，每股報428.37美元。網飛（NFLX）則逆勢上漲0.83％，報1241.27美元。整體而言，美股主要指數和多檔科技權值股盤中表現承壓，市場情緒轉為保守。
