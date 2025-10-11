開出北士科140億解約金？　新壽董事長回應了

▲北士科學園區T12用地，北市府擬持續爭取輝達進駐。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

輝達相中北士科T17、T18基地設置台灣總部，但此地已由新光人壽取得地上權。台新新光金控總經理林維俊表示，盼各方都不要在媒體上隔空放話，呼籲民間、北市府坐下來，攜手排除困難將輝達留下，這對台灣至關重要。新壽董事長魏寶生也澄清140億之說。

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，北市府盼與新壽合意解約，再專案設定地上權給輝達，否則未來新光與台新兩家人壽合併時，仍會不同意換約並解約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於北市府指新光人壽開出新台幣140億解約金，新壽董事長魏寶生10日向中央社記者表示，並無此數字，新壽也從未刻意不開工，盼與北市府回歸契約協調精神。

台新新光金控總經理林維俊10日晚間出席2025台北101國慶展演活動時接受媒體訪問表示，台新新光金控對輝達設台灣總部立場是「樂觀其成」，希望有關係的各方都不要在媒體上隔空放話，現在最重要的是民間、北市府能坐下來，齊心齊力將輝達留下來，「這對台灣是非常重要事情」。

林維俊進一步說，北市府有圖利顧慮，新光人壽也有背信顧慮，面對這些困難，請中央政府溝通協調，釐清法規、責任問題，攜手一起達成留住輝達的目的；台新新光金控不做負面評論，也沒有負面情緒。

林維俊強調，希望民間、政府是夥伴關係，應為台灣好，努力排除困難「把輝達留下來」。