澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

中國的報復措施，對於散裝船東與營運商來說是幾家歡樂幾家愁，中國與美國同時對對方企業經營或擁有的船隻加徵額外港口費，讓中美雙方企業都拉高營運成本，但是非中、非美業者卻有機會在兩大國互鬥期間，坐享漁翁之利，賺取高額運費。

第四季原本就是散裝船運旺季，以海岬型船來說，9月25日現貨市場租原已高漲至30,194美元，因為中國礦產資源集團與必和必拓礦價協商協商僵局傳出，10月2日運價跌到22,562美元，4個工作天跌掉7632美元，跌幅高達25.28%。

昨日中國對美國的海運報復措施公布，期貨市場11月海岬型船日租昨晚收盤價27,575美元，單日上漲2096美元，漲幅8.23%，巴拿馬型船收盤價14,675美元，上漲982美元，漲幅7.17%。

業界指出，美國貨櫃船公司航行中國的家數與艘數都很有限，在輪船公司、美商海陸，美國總統輪船公司相繼倒閉與遭併購後，有在航行中國的，較具規模的就剩美森航運，但是有經營散裝船的企業就多很多，包括船公司與大貿易商。

根據AI提供的資訊，全球最大商品交易商嘉能可，自有與營運船舶在2023年就多達1200艘，嘉能可美國公司旗下有多少船不知，但數量一定很龐大，這次大陸交通運輸部公布對美報復措施4天後就實施，很多船隻都來不及調度更換。

散裝船公司高階分析，散裝船對時間要求較貨櫃船低很多，估計很多船隻都會因而延後彎靠中國港口的時間，等待可能出現的轉機，造成船隻周轉率頓時下降。

另一方面美國總統川普因為中國對稀土的管制，在台灣時間昨晚表示，他已不再認為本月有必要與中國國家主席習近平舉行峰會，如果中美貿易僵局擴大，在相互報復措施下，船隻的調度營運會更受限。

美國道瓊工業指數在台灣時間11日凌晨3點09分下跌671.65點。