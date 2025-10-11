ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

▲昨晚期貨市場海岬型船11月日租收盤價上漲8.23%。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

中國的報復措施，對於散裝船東與營運商來說是幾家歡樂幾家愁，中國與美國同時對對方企業經營或擁有的船隻加徵額外港口費，讓中美雙方企業都拉高營運成本，但是非中、非美業者卻有機會在兩大國互鬥期間，坐享漁翁之利，賺取高額運費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第四季原本就是散裝船運旺季，以海岬型船來說，9月25日現貨市場租原已高漲至30,194美元，因為中國礦產資源集團與必和必拓礦價協商協商僵局傳出，10月2日運價跌到22,562美元，4個工作天跌掉7632美元，跌幅高達25.28%。

昨日中國對美國的海運報復措施公布，期貨市場11月海岬型船日租昨晚收盤價27,575美元，單日上漲2096美元，漲幅8.23%，巴拿馬型船收盤價14,675美元，上漲982美元，漲幅7.17%。

業界指出，美國貨櫃船公司航行中國的家數與艘數都很有限，在輪船公司、美商海陸，美國總統輪船公司相繼倒閉與遭併購後，有在航行中國的，較具規模的就剩美森航運，但是有經營散裝船的企業就多很多，包括船公司與大貿易商。

根據AI提供的資訊，全球最大商品交易商嘉能可，自有與營運船舶在2023年就多達1200艘，嘉能可美國公司旗下有多少船不知，但數量一定很龐大，這次大陸交通運輸部公布對美報復措施4天後就實施，很多船隻都來不及調度更換。

散裝船公司高階分析，散裝船對時間要求較貨櫃船低很多，估計很多船隻都會因而延後彎靠中國港口的時間，等待可能出現的轉機，造成船隻周轉率頓時下降。

另一方面美國總統川普因為中國對稀土的管制，在台灣時間昨晚表示，他已不再認為本月有必要與中國國家主席習近平舉行峰會，如果中美貿易僵局擴大，在相互報復措施下，船隻的調度營運會更受限。

美國道瓊工業指數在台灣時間11日凌晨3點09分下跌671.65點。

關鍵字： 澳礦商人民幣計價海運報復運價強勢回升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台灣加油】台北101國慶無人機＋煙火秀藏驚喜！打燈致敬鏟子超人

推薦閱讀

富喬9月營收刷新高　現增送件每股承銷價暫訂55 元

富喬9月營收刷新高　現增送件每股承銷價暫訂55 元

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）公布9月營收創下單月新高，公司9月董事會決議辦理現增6000萬股已於10月3日送件申請，採12日制，如無意外，預計10月23日申報生效，現增溢價暫訂55元。

2025-10-10 11:22
美元指數衝破99「刷2個月新高」　巨額空頭部位成痛苦交易

美元指數衝破99「刷2個月新高」　巨額空頭部位成痛苦交易

國際政經局勢動盪，主要貨幣歐元、日圓持續疲弱，推升美元指數走高衝破99大關，創下自8月1日以來的最高水準，美元全面走強；根據《彭博》報導，今年外匯市場上，做空美元一直是主導交易，但這種押注開始受挫。

2025-10-10 10:29
三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高　今年股價飆漲逾7成

三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高　今年股價飆漲逾7成

韓國股市在長達一周假期後今（10）日恢復交易，三星電子公司股價一度上漲逾6%，估計將創下收盤史上新高，這主要歸功於投資者對其人工智慧（AI）晶片潛力的熱情以及對其傳統的記憶體儲存業務的信心重燃。

2025-10-10 09:48
台股多頭仍居上風　短線觀察指標唯量是問

台股多頭仍居上風　短線觀察指標唯量是問

雖然本週只有三個交易日，台股多頭持續發威，在科技權值股領軍之下，本周台股週線續揚2.02%，上漲540.86點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜認為，目前多頭居上風，然因指數持續攀高，建議持續追蹤5日均量是否維持於5000億元左右水準，若量能進一步放大至6000億元以上，則或需留意短線是否出現過熱走勢。

2025-10-10 06:05
全球股多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛，帶動國內主被動基金今年來也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效居前報酬達4成，ETF更從5成起跳。理柏資訊統計(截至2025/10/8)，目前投信發行主被動基金共有逾千檔(僅計算主級別)，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦，其中復華中國5G(00877)漲勢逾7成稱冠ETF市場，復華華人世紀基金以47%領先共同基金群雄；富邦新台商、合庫台灣及合庫台灣高科技基金以4成躍居台股基金前三傑；第一金太空衛星(00910)、元大航太防衛科技(00965)等產業型ETF也以逾5成

2025-10-11 06:05
澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

2025-10-11 03:33
快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

2025-10-10 18:25
中國反制美國船隻　10／14日起收取額外港口費

中國反制美國船隻　10／14日起收取額外港口費

海運業者指出，美國本月14日起對大陸建造商船開徵額外港口費，中國交通運輸部今(10)日宣布回擊，同樣自10月14日起，對美國公司和個人擁有或經營的船舶，或在美國建造或懸掛美國國旗的船舶，每航次收取額外的港口費，不過因為美國製造或懸掛美國旗的船隻太少，中國卻是造船第一大國，這項反擊不成比例，抵銷不了對陸製船的傷害

2025-10-10 16:36
十一長假後SCFI回升4.12%　美西線運價月中企圖拉高到2千美元以上

十一長假後SCFI回升4.12%　美西線運價月中企圖拉高到2千美元以上

中國十一長假過後，今(10)日下午三點上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲45.90點，漲幅4.1%，指數來到1160.42點。貨櫃船公司透過大幅減班，規劃本月中調升美國與歐洲線運價，美西線企圖自目前的每大箱(40呎櫃)1200-1500美元拉升到2000-2300美元，實際發展有待觀察。

2025-10-10 15:59
台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

台積電猶如奔跑的大象，股價衝到1,440元（10/9收盤價）新高，入手好貴又好想擁有它，專家推薦，選擇高含積量的ETF也能大口吃肉，「「1張台積電的錢，可以買好幾張0052（富邦科技）。」投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長。闕又上則推薦市值型ETF 0050，自帶汰弱留強機制，穩健成長。

2025-10-10 10:56

讀者迴響

熱門新聞

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

即／大樂透槓龜　百萬大紅包開出1組

專家曝「台積電」下車訊號！　2招不賣飛

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

金融時報：北京鎖定「輝達晶片」嚴查

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

何時開始投資最好？醫「亮出成績單」給建議

富喬9月營收刷新高　現增送件每股承銷價暫訂55 元

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

62.8萬股民等到！台股創新高　00940配0.04元花2天填息

台股飆新高！主動式ETF接力秀　3檔盤中刷天價

全球股多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

中國反制美國船隻　10／14日起收取額外港口費

美元指數衝破99「刷2個月新高」　巨額空頭部位成痛苦交易

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366