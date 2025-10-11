台新新光金：面對面溝通留下輝達　吳東亮3困境腹背受敵

▲圖為北士科T12基地空拍。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）北士科T17、T18設立總部計畫卡關，成為全台灣關注焦點。台新新光金控總經理林維俊則公開呼籲各方冷靜並進行直接面對面溝通，齊心協力把輝達留下來。面對輝達北士科爭議，這對甫上任的台新新光金控董事長吳東亮來說，可說是腹背受敵。

新光人壽要求台北市政府以140億元購回地上權的消息引起廣泛討論。雖然新壽否認曾提出該條件，但台北市副市長李四川表示，新壽的提案包括未來50年的預估收益與已繳交的權利金，總計約140億元。台新新光金控總經理林維俊則公開呼籲各方冷靜並進行直接溝通，以共同尋求解決方案。他強調，輝達在台設立總部對台灣的未來發展至關重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新新光金控董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

另外，北士科問題，對新壽母公司台新新光金控董事長吳東亮而言，可以說是腹背受敵。根據《中國時報》報導，有知情人士透露，如果新壽讓步，可能被視為對蔣萬安市長的支持；若選擇強硬立場，又可能得罪蔡英文總統及賴清德副總統等中央高層。內部股東反彈可能更是棘手，新壽若輕易妥協恐引發小股東不滿，影響未來三年董監改選結果、吳東亮恐失領導地位。