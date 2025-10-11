ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普對中祭100%關稅！美股血崩千點　阮慕驊示警「台股大考來了」

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲在台股雙十連假期間，美國總統川普宣布將對中國進口加徵100%關稅。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

美中貿易戰再度升溫！美國總統川普10日深夜突在自家社群平台宣布，將對中國商品全面加徵100％關稅，並指控中國採取敵對行動，甚至直言「已沒有理由再見習近平」。消息一出，美股應聲重挫，道瓊狂瀉878點、那斯達克重挫逾3.5%，費半更暴跌6.3%，台積電ADR崩跌6.41%，引發全球市場震撼。

財經專家阮慕驊在臉書示警，美股出現4月以來最大回跌，「台股周一大考要來了！」他指出，美中互相出招——美方對中國海事、物流、造船業加收港口費，中方立刻祭出反制，對具美國背景船舶徵收特別港務費，並宣佈11月起管制稀土、鋰電池、人造石墨等出口。雙方你來我往，戰火直逼月底登場的 APEC 峰會，「川習會恐怕不用談了，會了也沒啥好講。」

阮慕驊進一步分析，中國近期更與澳洲礦業巨頭必和必拓簽署協議，鐵礦石現貨貿易改以人民幣結算，挑戰美元霸權，也直接打擊美國資本。他直言，這場角力戰火從晶片、原物料一路燒到金融結算體系，「美中貿易戰殺得上頭，股市跳水只是開端」。

受連假休市影響，台指期夜盤尚未反映，美股跌勢讓市場憂心雙十後開盤恐現「台股大屠殺」。根據新加坡富台指及香港摩台指估算，跌幅約4%至5%，專家保守預測台股週一開盤恐重挫千點以上。不過阮慕驊認為，短線修正屬正常現象，AI泡沫降溫、估值拉回反而有利中長線；另一名投信高層則指出，台股仍有9月出口亮眼、AI資本支出熱、南亞科與台積電法說等四大利多，若能守住季線，恐慌氣氛不會持續太久。

分析人士普遍認為，美中角力進入「新冷戰」階段，市場波動勢必加劇，但聯準會月底可能再降息，為股市釋出部分緩衝空間。阮慕驊最後強調，「川普越說不想見習近平，越可能上演戲劇性和解，只是過程會讓投資人心臟無法負荷。」

