ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

▲▼群聯董事長潘健成，竹南群聯電子總部外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲群聯電子。（圖／記者呂佳賢攝）

文／玩股華安

AI熱潮推升記憶體產業浴火重生，HBM帶動大廠轉向，DDR4與NAND供給急縮。南亞科、群聯、華邦電股價飆升，但法人逢高獲利了結、短線追高風險升溫。

記憶體市場，這片曾因供過於求而冰封多年的產業海域，終於在 AI 浪潮的狂風巨浪下迎來了徹底的解凍與復甦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當全球目光聚焦於 AI 伺服器的極致運算力時，其核心元件，HBM（高頻寬記憶體）因具備數倍於傳統 DRAM 的傳輸效率，成為了晶片巨頭們競相追逐的「新產品」。三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，紛紛作出重大的戰略性抉擇：傾盡資源、轉移產能，全力投入 HBM 與新主流 DDR5 的高利潤戰場。

正是這場史無前例的資源大挪移，為被市場認為屬於慘業的記憶體族群，爭取到了寶貴的喘息時機。在 2024 年的大部分時間裡，DDR4 仍背負著前一輪景氣循環所積累的沉重庫存，價格持續低迷。然而，隨著時間的推移，大廠減產效應浮現，積壓的庫存終於被市場緩慢消化殆盡。

進入今年下半年，當產業景氣的轉折點如約而至，供需的天平徹底傾斜。供給端因巨頭們的戰略轉向而產能嚴重不足，需求端卻因工控、網通與大量舊有電腦設備的學校與企業而大量湧現。兩相作用之下，DDR4 供不應求的現象徹底浮出水面，價格從谷底狂飆而上，甚至出現了通規格的 DDR4 晶片現貨價超越 DDR5 的罕見奇觀。讓原本想幫自己電腦更換DDR4的消費者，開始考慮直接將DDR4的主機板更換成DDR5的主機板。

DDR4 價格暴漲、NAND 供應吃緊、外資報告再度上修評等，記憶體族群的火熱程度前所未見。從南亞科的單月轉虧為盈，到群聯單月獲利衝上3.15原，華邦電更是成為最大黑馬，股價突破40元整數關卡，創下近24年新高，市場重新吹響了「超級循環」的號角。

南亞科（2408）：融資連續大增，人氣不減

南亞科（2408）被外資點名為亞洲第三大受惠廠，但這波行情的核心並非技術突破，而是 DDR4 缺貨帶動的補庫存需求。記憶體大廠將資源轉向 HBM，造成 DDR4 產能下降，但舊型設備仍在使用，讓報價快速反彈。此外，今年也開始具備 DDR5 出貨能力，公司也攜手合作夥伴切入客製化 HBM，目標在 2026 年完成出貨驗證，使市場看見了南亞科的轉機性。

籌碼面火熱。10 月 7 日外資大賣 7,176 張，但融資卻連續第四日大增，近五天合計增加超過 1.6 萬張，融券則呈現下降，且外資近五個交易日中僅買超一日，可能顯示散戶信心強烈、追價意願高。今日（10/8）雖然在外資連日調節下開低，盤中一度重挫 6%，但中午過後買盤回流，股價拉升至接近平盤作收。即便進入處置交易，人氣仍未降溫。

南亞科雖受惠記憶體報價大漲，帶動股價強攻，但股價長達十年期間價持續在30至100價格之間震盪整理，股價距離十年期間高點越近，投資人也需留意追高風險。

群聯（8299）：NAND控制晶片大廠群聯，獲利跳升

群聯（8299）是本波記憶體多頭中最有基本面支撐的個股之一。NAND Flash 報價持續上行，加上企業級 SSD 滲透率提升，控制晶片需求快速成長。群聯 8 月自結獲利 6.5 億元，單月 EPS 3.15 元，逼近第二季整季 EPS 3.6元。

籌碼面上，從三大法人買賣超來看，顯示法人更偏好群聯。今日（10/8）股價雖相對抗跌，股價維持在平盤下方震盪，終場仍下跌約 2%。整體而言，群聯的高價位使散戶進場意願有限，但法人的中長線持股穩定，屬於基本面支撐型的整理。

華邦電（2344）：融資券同增！兩階段軋空漲勢！

華邦電（2344）是今年九月最強的黑馬，九月至今股價已經翻倍。主因在於利基型 DRAM、NOR Flash 報價上漲，以及自家 CUBE 架構產品進入 AI 應用題材。華邦客製化DRAM方案「CUBE」結合台積電先進封裝，未來將應用在機器人、穿戴裝置、車用等領域，且CUBE單價遠高於傳統利基型記憶體，2026年將是華邦電的豐收年。

籌碼火熱，10 月 7 日融資增加 8,826 張、融券增加 7,113 張，多空雙方火力全開。前幾日（10/3、10/2）融資更分別大增 28,180 與 9,831 張，融券也增加 5,940 與 3,634張。但在昨日（10/7）盤後出現外資大賣以及指數今日（10/8）跳空開低，也拖累華邦電股價開低後一路震盪，盤中一度下跌近 8%，尾盤以下跌 3% 作收。

投資人需留意，華邦電在 9 月 15 日至 9 月 22 日間也曾出現過融資、融券同步連續大增的情況。當時直到 9 月 23 日融券開始放棄加碼空單後，股價才出現短線修正。不過，彼時外資與投信仍持續買超，支撐股價回穩。反觀這次，法人已轉為賣超，若融券再度出現投降的跡象，華邦電股價可能面臨比上次更明顯的修正壓力，投資人應留意短線風險。

記憶體人氣不減，法人態度趨於觀望

雖然在 AI 元年初期，南亞科與華邦電未能及時跟上市場趨勢，使營收成長停滯，但經過近兩年的轉型與技術投入，如今終於迎來了轉機。南亞科藉由 DDR5 量產與 HBM 合作計畫重新獲得關注，華邦電則透過 CUBE 架構產品切入 AI 應用領域，雙雙走出長期低迷的陰影。

然而，法人資金的焦點仍偏向那些實質受惠於 AI 趨勢、獲利數據已經反映在 EPS 上的個股，例如群聯（8299）與威剛（3260）。前者掌握企業級 SSD 控制晶片市場，後者受惠模組報價上揚，獲利動能都相對明確。

值得留意的是，從近期三大法人在記憶體族群的買賣動向來看，已出現陸續賣股、獲利了結的跡象。這代表短線漲勢已進入資金換手階段。投資人在追逐記憶體族群熱潮的同時，仍須謹慎評估追高風險，並注意籌碼變化與法人態度的轉向。

關鍵字： 群聯南亞科華邦電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

推薦閱讀

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

在中國對稀土礦出口實施限制，而美國則對中國徵收額外關稅並限制其軟體銷售之後，全球半導體供應鏈上的廠商正準備應對不斷升級的貿易戰帶來營運上的中斷。

2025-10-11 11:41
川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

美國總統川普週五宣布，美國可能在 11 月 1 日之前對從中國進口的產品徵收高達 100% 的關稅，這顯示美中貿易衝突升級，提高對全球供應鏈不確定性；根據《Freight Waves》報導，此舉造成依賴中國製造業美國公司面臨成本飆升和發貨延誤。

2025-10-11 10:05
澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

2025-10-11 03:33
快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

國際船舶仲介商指出，中國對美國採取的海運報復措施，讓美國企業數十艘正航往中國的海岬型船立即「中箭」，將需付出高額的額外港口費。中國的報復措施比照美國，美國企業直接或間接持股25%及以上的營運船隻，就需要付額外港口費，期貨市場運價應聲大漲。

2025-10-10 18:25
全球股市多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛，帶動國內主被動基金今年來也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效居前報酬達4成，ETF更從5成起跳。根據理柏資訊統計至8日為止，目前投信發行主被動基金共有逾千檔(僅計算主級別)，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦。

2025-10-11 06:05
加油再等等！　中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元

加油再等等！　中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元

台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.7元。

2025-10-12 12:14
台股週一暴跌？財經作家淡定：買2檔ETF就從從容容、游刃有餘

台股週一暴跌？財經作家淡定：買2檔ETF就從從容容、游刃有餘

美股受川普放話影響四大指數重挫，台積電ADR更大跌逾6%，市場普遍預期台股週一開盤恐迎「震撼教育」。不過知名理財作家施昇輝就在粉專「樂活分享人生」一派輕鬆表示，不管大盤怎麼跌，只要抱緊兩檔ETF──0050與0056，就能「從從容容、游刃有餘」。

2025-10-12 12:13
明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

「不敗教主」陳重銘今（12）日在臉書發文感嘆，明天台股開盤應該不樂觀，「我又會蒸發8位數，反正只是數字而已。」他分析，上一個交易日美股回檔，費半及台積電ADR都重挫逾6%，估計台股恐怕也要跌5%。不過他也安撫粉絲心情，認為「台積電佔大盤41%，是護盤首選，所以不用太擔心！」

2025-10-12 11:20
群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

AI熱潮推升記憶體產業浴火重生，HBM帶動大廠轉向，DDR4與NAND供給急縮。南亞科、群聯、華邦電股價飆升，但法人逢高獲利了結、短線追高風險升溫。

2025-10-12 10:30
外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

日月光股價近期強勢，關鍵在 AI 與高效能運算帶來的封測產能缺口與技術門檻，外資在法說後從賣轉買，本質上是對長約與產品組合改善的「風險重估」。本文以內部訓練視角，拆解外資思維轉折、技術與商業護城河、以及營收與風險監控重點，協助高階主管在資本配置與風險控管上做出更有效決策...

2025-10-12 09:27

讀者迴響

熱門新聞

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

川普對中祭100%關稅！專家：台股大考來了

花132元爽中200萬！鹿港阿公阿嬤瘋找發票

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

開出140億解約金？新壽董事長回應了

專家曝「台積電」下車訊號！　2招不賣飛

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

烏山頭水庫傳藥水清洗光電板　台灣汽電共生：不實謠言、不排除提告

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

陽明因數位轉型得以精簡用人　公司說明休士頓辦公室關閉原由

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366