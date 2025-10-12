明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「不敗教主」陳重銘今（12）日在臉書發文感嘆，明天台股開盤應該不樂觀，「我又會蒸發8位數，反正只是數字而已。」他分析，上一個交易日美股回檔，費半及台積電ADR都重挫逾6%，估計台股恐怕也要跌5%。不過他也安撫粉絲心情，認為「台積電佔大盤41%，是護盤首選，所以不用太擔心！」

陳重銘指出，這波美中關稅風波影響應該會小於4月，「4月是美國單挑全世界，現在則是跟中國鬥牛而已！」他直言，美國喊得再大聲，也不見得有誰真的被嚇到，「看看有誰乖乖進貢他就賺到。」反觀中國則擺明車馬不買美國大豆，「得罪中國這個最大的大豆進口國，美國50萬農民不會有好日子過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步分析，若中國再加碼「管制稀土出口」，掐住半導體與軍工供應鏈，美中之間的角力將更加劇烈，「不過大國博弈，我們就只能蹲在旁邊等結果。」他笑說，川普罵得越大聲，通常越心虛，「老川罵得越大聲，越有可能轉彎。」

底下網友留言熱烈，「一直喊國安基金要進場護盤了，跌完散戶依然搶著買。抱緊處理就好」、「希望別護太用力，給個撿便宜的機會」、「銀彈準備好，就等黑天鵝來臨」。也有人打趣問，「老師這次要借錢買股票嗎？」「8位數？那是要跌幾點呀！」

不少人則表示將趁機布局，「撿起來」、「存股可以買甜蜜價」、「別人恐懼我貪婪」。也有網友看淡短線波動，「美股沒有熔斷之前，都不算極度恐慌」、「一次限制到底，經過談判只會更好，這樣的斷鏈本身就不可能持續，價值存股的是機會！」