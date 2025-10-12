ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「不敗教主」陳重銘今（12）日在臉書發文感嘆，明天台股開盤應該不樂觀，「我又會蒸發8位數，反正只是數字而已。」他分析，上一個交易日美股回檔，費半及台積電ADR都重挫逾6%，估計台股恐怕也要跌5%。不過他也安撫粉絲心情，認為「台積電佔大盤41%，是護盤首選，所以不用太擔心！」

陳重銘指出，這波美中關稅風波影響應該會小於4月，「4月是美國單挑全世界，現在則是跟中國鬥牛而已！」他直言，美國喊得再大聲，也不見得有誰真的被嚇到，「看看有誰乖乖進貢他就賺到。」反觀中國則擺明車馬不買美國大豆，「得罪中國這個最大的大豆進口國，美國50萬農民不會有好日子過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步分析，若中國再加碼「管制稀土出口」，掐住半導體與軍工供應鏈，美中之間的角力將更加劇烈，「不過大國博弈，我們就只能蹲在旁邊等結果。」他笑說，川普罵得越大聲，通常越心虛，「老川罵得越大聲，越有可能轉彎。」

底下網友留言熱烈，「一直喊國安基金要進場護盤了，跌完散戶依然搶著買。抱緊處理就好」、「希望別護太用力，給個撿便宜的機會」、「銀彈準備好，就等黑天鵝來臨」。也有人打趣問，「老師這次要借錢買股票嗎？」「8位數？那是要跌幾點呀！」

不少人則表示將趁機布局，「撿起來」、「存股可以買甜蜜價」、「別人恐懼我貪婪」。也有網友看淡短線波動，「美股沒有熔斷之前，都不算極度恐慌」、「一次限制到底，經過談判只會更好，這樣的斷鏈本身就不可能持續，價值存股的是機會！」

關鍵字： 台股陳重銘美中貿易投資護盤股票不敗教主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【洞洞鞋危機】北捷手扶梯卡洞洞鞋　突停擺多人跌倒受傷

推薦閱讀

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

在中國對稀土礦出口實施限制，而美國則對中國徵收額外關稅並限制其軟體銷售之後，全球半導體供應鏈上的廠商正準備應對不斷升級的貿易戰帶來營運上的中斷。

2025-10-11 11:41
川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

川普對中徵收100%關稅！　外媒：引發新一輪供應鏈衝擊

美國總統川普週五宣布，美國可能在 11 月 1 日之前對從中國進口的產品徵收高達 100% 的關稅，這顯示美中貿易衝突升級，提高對全球供應鏈不確定性；根據《Freight Waves》報導，此舉造成依賴中國製造業美國公司面臨成本飆升和發貨延誤。

2025-10-11 10:05
澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

散裝船運市場昨(10)日迎來瘋狂的一天，先是傳出中國礦產資源集團(CMRG)與澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)簽署協議，第四季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算，並成功壓低鐵礦石價格；下午中國交通運輸部宣布自本月14日起對美國海運採取報復(對等)措施，散裝船運期貨市場運價大幅翻升。業界高階估計第四季旺季運價將是強勢回升。

2025-10-11 03:33
快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

國際船舶仲介商指出，中國對美國採取的海運報復措施，讓美國企業數十艘正航往中國的海岬型船立即「中箭」，將需付出高額的額外港口費。中國的報復措施比照美國，美國企業直接或間接持股25%及以上的營運船隻，就需要付額外港口費，期貨市場運價應聲大漲。

2025-10-10 18:25
全球股市多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛　一表看績效前五名主、被動基金

全球股市多頭氣盛，帶動國內主被動基金今年來也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效居前報酬達4成，ETF更從5成起跳。根據理柏資訊統計至8日為止，目前投信發行主被動基金共有逾千檔(僅計算主級別)，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦。

2025-10-11 06:05
加油再等等！　中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元

加油再等等！　中油宣布明起汽、柴油各調降0.2元

台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.7元。

2025-10-12 12:14
台股週一暴跌？財經作家淡定：買2檔ETF就從從容容、游刃有餘

台股週一暴跌？財經作家淡定：買2檔ETF就從從容容、游刃有餘

美股受川普放話影響四大指數重挫，台積電ADR更大跌逾6%，市場普遍預期台股週一開盤恐迎「震撼教育」。不過知名理財作家施昇輝就在粉專「樂活分享人生」一派輕鬆表示，不管大盤怎麼跌，只要抱緊兩檔ETF──0050與0056，就能「從從容容、游刃有餘」。

2025-10-12 12:13
明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

「不敗教主」陳重銘今（12）日在臉書發文感嘆，明天台股開盤應該不樂觀，「我又會蒸發8位數，反正只是數字而已。」他分析，上一個交易日美股回檔，費半及台積電ADR都重挫逾6%，估計台股恐怕也要跌5%。不過他也安撫粉絲心情，認為「台積電佔大盤41%，是護盤首選，所以不用太擔心！」

2025-10-12 11:20
群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

AI熱潮推升記憶體產業浴火重生，HBM帶動大廠轉向，DDR4與NAND供給急縮。南亞科、群聯、華邦電股價飆升，但法人逢高獲利了結、短線追高風險升溫。

2025-10-12 10:30
外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

日月光股價近期強勢，關鍵在 AI 與高效能運算帶來的封測產能缺口與技術門檻，外資在法說後從賣轉買，本質上是對長約與產品組合改善的「風險重估」。本文以內部訓練視角，拆解外資思維轉折、技術與商業護城河、以及營收與風險監控重點，協助高階主管在資本配置與風險控管上做出更有效決策...

2025-10-12 09:27

讀者迴響

熱門新聞

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

川普對中祭100%關稅！專家：台股大考來了

花132元爽中200萬！鹿港阿公阿嬤瘋找發票

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

開出140億解約金？新壽董事長回應了

專家曝「台積電」下車訊號！　2招不賣飛

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

烏山頭水庫傳藥水清洗光電板　台灣汽電共生：不實謠言、不排除提告

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

澳礦商接受人民幣計價、中對美海運報復　Q4散裝運價估強勢回升

台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

陽明因數位轉型得以精簡用人　公司說明休士頓辦公室關閉原由

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366