快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

▲圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）在北士科T17、T18用地爭議未解，台新新光金(2887)旗下新光人壽今（12）日再度發出2點聲明，強調過去9個月來都抱著最大誠意努力促成此事。

新壽強調，北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科T17、18有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否之擔憂，故新光人壽籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科T17、18，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。

以下市新光人壽聲明全文：

新光人壽秉持初衷

期待與北市府合作 成就輝達進駐台北市

一、將輝達留在台灣是國家級的戰略政策，中央、地方及企業，各方均齊心協力共同完成此一對國家公益極為重要之事，故新光人壽9個月以來，均本著最大誠意期盼能努力促成此事，且於5月間與輝達簽訂合作備忘錄(MOU)；7月24日台新金控與新光金控合併後，母公司台新新光金控亦全力支持本案。就目前所面臨之困境，台新新光金控總經理於10月10日已對外表達希望各方盡最大努力並透過溝通協調以促使輝達留在台灣，而台北市政府於10月12日記者會，亦表達願與各方共同努力，讓此事圓滿順利。

二、鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科T17、18有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否之擔憂，故新光人壽籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科T17、18，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。