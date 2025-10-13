BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

▲包括巴拿馬型船在內的8萬噸以下大陸建造散裝船，不需要繳交美國的額外港口費。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國貿易代表(USTR)針對中國建造船隻，自明(14)日起將徵收額外港口費，波羅的海國際航運公會(BIMCO)估算，散裝船受到的影響最大，其中45%可能要繳納美國貿易代表辦公室的費用，相較之下，只有30%的原油油輪和貨櫃船，以及19%的成品油油輪可能面臨收費。但散裝船公司指出，多項排除條款已大幅縮小對散裝船的影響。

裕民航運高階指出，美國主要的出口散貨是穀物與煤炭，佔全球散貨總貨量約9%，空船前往美國不需要繳額外港口費，裝貨運出才要繳交，而且美國考慮該國穀物輸出成本，8萬噸以下的穀物運輸主力船型不需要繳交，因此包括多數巴拿馬型船，以及超輕與輕便型船都不需要繳交，對於散裝航運業者影響大幅縮小。

另散裝船公司船舶租出去，承租方如果有需要到美國運貨，自己會調派非大陸建造船隻航行，避開美國的額外港口費。

根據USTR公告，收費分3個類別：中國船東擁有或營運的船舶每淨噸收費50美元；其他船東中國建造的船舶每淨噸收費18美元，或每卸載貨櫃收費120美元，較高為準；汽車運輸船或駛上駛下輪每淨噸收費14美元。

Alphaliner估算，新措施給全球前十大貨櫃船公司帶來每年32億美元的額外成本。其中，中遠海運與東方海外貨櫃航運公司合計承擔15.3億美元，占比近5成；以星航運、日本海洋網聯、法國達飛航運也分別增加5.1億、3.63億和3.35億美元支出。

中國船東協會專家指出，新收費相當於對中美貿易額外加徵4%關稅。以1萬箱(20呎櫃)貨櫃船為例，單次停靠美國港口需多付500萬美元，這些費用將直接轉嫁到美國進口商和消費者，可能加劇美國國內通膨壓力。

BIMCO估算美國新收費措施生效後，約35%的散貨船、原油船、成品油船和集裝箱船隊在停靠美國港口時可能面臨額外的港口收費。在可能受到影響的船隻中，70%是中國人擁有或經營的，30%是在中國建造的。不過中小型散裝船不在加收之列，超過一半的中國建造的船隻不受限制。