ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

▲裕民航運有23艘巴拿馬型船，估計會是今年第四季獲利的最大支撐。（圖／翻攝自裕民官網）

▲包括巴拿馬型船在內的8萬噸以下大陸建造散裝船，不需要繳交美國的額外港口費。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國貿易代表(USTR)針對中國建造船隻，自明(14)日起將徵收額外港口費，波羅的海國際航運公會(BIMCO)估算，散裝船受到的影響最大，其中45%可能要繳納美國貿易代表辦公室的費用，相較之下，只有30%的原油油輪和貨櫃船，以及19%的成品油油輪可能面臨收費。但散裝船公司指出，多項排除條款已大幅縮小對散裝船的影響。

裕民航運高階指出，美國主要的出口散貨是穀物與煤炭，佔全球散貨總貨量約9%，空船前往美國不需要繳額外港口費，裝貨運出才要繳交，而且美國考慮該國穀物輸出成本，8萬噸以下的穀物運輸主力船型不需要繳交，因此包括多數巴拿馬型船，以及超輕與輕便型船都不需要繳交，對於散裝航運業者影響大幅縮小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另散裝船公司船舶租出去，承租方如果有需要到美國運貨，自己會調派非大陸建造船隻航行，避開美國的額外港口費。

根據USTR公告，收費分3個類別：中國船東擁有或營運的船舶每淨噸收費50美元；其他船東中國建造的船舶每淨噸收費18美元，或每卸載貨櫃收費120美元，較高為準；汽車運輸船或駛上駛下輪每淨噸收費14美元。

Alphaliner估算，新措施給全球前十大貨櫃船公司帶來每年32億美元的額外成本。其中，中遠海運與東方海外貨櫃航運公司合計承擔15.3億美元，占比近5成；以星航運、日本海洋網聯、法國達飛航運也分別增加5.1億、3.63億和3.35億美元支出。

中國船東協會專家指出，新收費相當於對中美貿易額外加徵4%關稅。以1萬箱(20呎櫃)貨櫃船為例，單次停靠美國港口需多付500萬美元，這些費用將直接轉嫁到美國進口商和消費者，可能加劇美國國內通膨壓力。

BIMCO估算美國新收費措施生效後，約35%的散貨船、原油船、成品油船和集裝箱船隊在停靠美國港口時可能面臨額外的港口收費。在可能受到影響的船隻中，70%是中國人擁有或經營的，30%是在中國建造的。不過中小型散裝船不在加收之列，超過一半的中國建造的船隻不受限制。

關鍵字： BIMCO美國額外港口費散裝船排除條款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

教你一招 讓搖過的汽水不會噴出來！

推薦閱讀

台達電逆勢刷1010元天價　泰國子公司飆太猛遭限制交易

台達電逆勢刷1010元天價　泰國子公司飆太猛遭限制交易

台股黑色星期一狂殺逾831點後拉回，開盤15分鐘上市櫃公司逾1527家下跌，不過電源大廠台達電（2308）逆勢翻紅，刷1010元新天價，再奔千金俱樂部。

2025-10-13 09:42
現貨黃金刷4060美元新高　4大金屬今年來飆逾5成

現貨黃金刷4060美元新高　4大金屬今年來飆逾5成

受到美中關係緊張、美國聯準會（Fed）獨立性受威脅與美國政府關門等因素影響，4大金屬價格持續走高，現貨黃金台北時間今（13）日上午7點半左右最高來到每盎司4060美元的價格，銀價、鉑、鈀價格都持續走揚，今年來上漲皆超過5成以上。

2025-10-13 08:53
台股黑色星期一！殺831點至26470　台積電挫50元至1390

台股黑色星期一！殺831點至26470　台積電挫50元至1390

受到美股於國慶連假期間重挫，台股今（13）開盤如外界預期以低點開出，指數下跌539.32點、26762.60點開盤，跌勢擴大，指數下挫831.48點，指數跌至26470.44點，失守27000點。

2025-10-13 09:03
快訊／台股挫咧等！　台指期開盤崩948點至26390後收斂

快訊／台股挫咧等！　台指期開盤崩948點至26390後收斂

台股雙十節連假期間美中關係緊張，台積電ADR上周最後一個交易日收盤暴跌6.41%，新加坡富台指重挫5.53%，台股期貨今（13）日開盤崩跌948點至26390點，跌勢隨後收斂至650點以下，台股嚴陣以待。

2025-10-13 08:49
BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

美國貿易代表(USTR)針對中國建造船隻，自明(14)日起將徵收額外港口費，波羅的海國際航運公會(BIMCO)估算，散裝船受到的影響最大，其中45%可能要繳納美國貿易代表辦公室的費用，相較之下，只有30%的原油油輪和貨櫃船，以及19%的成品油油輪可能面臨收費。但散裝船公司指出，多項排除條款已大幅縮小對散裝船的影響。

2025-10-13 07:00
首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元　砸10萬抱不到1年增值近5萬

首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元　砸10萬抱不到1年增值近5萬

受惠國際金價走揚、新台幣走貶兩大因素加持，台銀黃金存摺今（13）日上午刷每公克新台幣4013元新天價，若在去年11月中旬投入約10萬元低價進場，放到今天帳上已增值近5萬元。

2025-10-13 10:16
記憶體兩樣情！十銓亮燈宇瞻飆天價　3檔跌半根

記憶體兩樣情！十銓亮燈宇瞻飆天價　3檔跌半根

美中關係緊張台股今（13）日開盤重挫逾831點後收斂，開盤1小時跌勢縮至540點左右，記憶體族群表現兩樣情，十銓（4967）盤中亮燈衝125元逾1年多新高；宇瞻（8271）漲逾9%刷天價，但有南亞科（2408）、旺宏（2337）、力積電（6770）等3檔概念股跌逾半根。

2025-10-13 10:06
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

「麻吉大哥」的藝人黃立成近年投資加密貨幣，相當有心得。先前市場暴跌時，他曾不斷加倉、又被迫止損，當時就慘賠約1850萬美元（約5.5億台幣）。沒想到，近日幣圈再度出現史上最大規模的爆倉潮，讓他再度受到關注，不過面對外界討論，最新幾篇發文可看出黃立成仍是老神在在。

2025-10-12 20:59
中國管制稀土出口　經濟部：對台廠直接影響較低「將持續監控」

中國管制稀土出口　經濟部：對台廠直接影響較低「將持續監控」

針對中國於10月9日擴大稀土出口管制一事，經濟部今（12）日表示，國內目前半導體所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主，直接影響較低，經濟部將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者保持密切聯繫，共同應對市場情勢變化。

2025-10-12 17:41
快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

輝達（NVIDIA）位在北士科T17、T18用地爭議未解，台新新光金(2887)旗下新光人壽今（12）日再度發出2點聲明，強調過去9個月來都抱著最大誠意努力促成此事。

2025-10-12 17:34

讀者迴響

熱門新聞

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

台股黑色星期一！殺831點至26470　台積電挫50元至1390

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

快訊／台股挫咧等！　台指期開盤崩948點至26390後收斂

台積電待1年「月加班60小時↑」壓力大想離職

台股周一恐崩盤？　他樂觀看待「先思考3件事」

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

群聯獲利跳升、南亞科Q3營收倍增、華邦電上演軋空秀　記憶體人氣爆棚該跟嗎？

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

外資為何在法說後急轉買超日月光？　AI封測瓶頸、訂單能見度與估值再定價！

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大　但排除條款縮小影響

現貨黃金刷4060美元新高　4大金屬今年來飆逾5成

快訊／中對美報復！數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

中國管制稀土出口　經濟部：對台廠直接影響較低「將持續監控」

抽中最高賺2.2萬元！　下周3檔台股紅包申購起跑

花132元爽中200萬！鹿港阿公阿嬤瘋找發票

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366