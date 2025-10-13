幣圈「史詩級爆倉」　金管會彭金隆表態穩定幣有存在空間

▲金管會主委彭金隆表態支持穩定幣。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

貿易戰風波再起，全球加密貨幣爆倉金額192億美元，虛擬資產管理成為今（13）日財委會立委質詢焦點，金管會主委彭金隆表示，未來現實資產代幣化（RWA）愈來愈普遍，甚至成為國內支付工具，因此國內市場有穩定幣存在的空間。

因應全球虛擬資產市場發展，日前金管會已研訂「虛擬資產服務法」專法草案，並於今年6月27日陳報行政院，該草案已包括「穩定幣發行及管理」章，未來公布施行後，發行人經主管機關許可，得在境內發行穩定幣，同時應符合相關監理要求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭金隆於今日財委會上回應立委質詢，虛擬貨幣具有波動大特質，11日之所以發生「爆倉」，主要槓桿交易所致，也就是20%、做四倍基本上就全部出場，這反映出虛擬資產交易具有的不確定性跟風險性；立委吳秉叡追問台灣是否需要發行穩定幣？他表示，未來現實資產代幣化（RWA）愈來愈普及，甚至成為國內支付，因此有穩定幣存在發行空間。

此外，吳秉叡提醒，「虛擬資產服務法」草案立法要注重穩健，台灣人賺錢時會覺得自己很行，一旦集體賠錢，就反過來要求政府負。彭金隆表示，虛擬資產具是一個具不確定性風險的工具與市場，故更需透過專訪架構來保護投資人，這是全球趨勢，不光是台灣，虛擬資產市場與世界是沒有國界的，可透過行政措施，讓專法與實體監理做連結。



