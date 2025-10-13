烏山頭水庫光電板爭議　經長喊「暫緩審查」

▲經濟部長龔明鑫列席立法院經濟委員會備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

烏山頭水庫設置光電板爭議不斷，綠委陳亭妃今（13日）指出，水庫水面光電板設置須經地方核可，經濟部部長龔明鑫允諾租賃合約期滿不續約，在疑慮未解除前，暫緩水庫設置光電案審查。

龔明鑫今日赴立法院經濟委員會就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告並備質詢，遭陳亭妃問及烏山頭水庫光電板爭議，龔明鑫亦表示，目前民生用水的檢測一切正常，並公布在網站上。

另在中場休息時，龔明鑫進一步向媒體指出，程序上就是地方政府要同意以後，才會送到經濟部審查，所以地方政府那個第一關都沒過的話，經濟部當然就不可能審查，「程序上本來就是這樣」他強調，疑慮未解前，會暫緩審查。

此外，台灣汽電共生公司集團今日也針對烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」一事發出聲明，持續強硬表態提告。

台灣汽電共生公司指出，已於今日上午派員至台灣士林地方檢察署遞送刑事告訴狀提起告訴，亦再次呼籲各界切勿受不實謠言誤導。集團旗下公司於清洗烏山頭水庫光電板均直接汲取湖水進行沖洗，從未使用任何藥水或藥劑清洗，籲請各界人士及媒體勿再以訛傳訛。

除提刑事告訴外，台灣汽電共生公司亦指出，未來將硏議配合提起附帶民事求償，求償所得之賠償款項，將悉數捐贈予台南地區弱勢團體。