川普「TACO」比特幣爆倉後急彈　收復11.5萬美元

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普「TACO」發威，在台北時間今（13）日凌晨向中國喊話「美國想幫中國」，加密貨幣從連假期間失守10.5萬美元，遭殘酷拋售爆倉後反彈，依幣安交易所公告，至今日中午為止比特幣報價已回到11.5萬美元以上，漲幅逾3%。

《彭博社》報導，比特幣周一上午在新加坡交易價格高於11.5萬美元，較小的代幣也收復了一些失地，以太幣在跌至 3500 美元以下後回到 4200 美元左右。

川普上周宣布對中國徵收嚴厲的新關稅後，創紀錄的 190 億美元加密貨幣押注被抹去，加密貨幣價格暴跌。槓桿、自動觸發的銷售以及全球交易在非正常時間的低流動性給交易者帶來了複合損失。

「反彈是由川普發出的和解訊息推動的，」對沖基金 DACM 聯合創始人理查德·加爾文 （Richard Galvin） 表示。Galvin 補充說，大多數所謂的山寨幣（較小代幣的簡寫）的交易價格仍遠低於 10 月 9 日的水準，未來總體風險仍然很高。

第三大穩定幣 Ethena USDe 短暫失去了與美元掛鉤的地位。最大的數位資產交易所幣安遇到了技術故障。根據數據追蹤器 Coinglass 的數據，超過 160萬名交易者被清算。

比特幣最近在10月6日達到了創紀錄的 126,251 美元，今年仍上漲 23%，這在很大程度上是由川普在美國的親加密貨幣政策推動的。