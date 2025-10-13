英央行示警全球恐「劇烈修正」　分析師：多頭回檔是買點

▲隨著AI科技股估值飆高，全球股市面臨劇烈修正的風險。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

美國總統川普揚言將對中國加課100%關稅，更一度表示沒有必要舉行川習會，儘管隨後改口說舉行，仍衝擊華爾街股市大跌。英國央行警告，隨著人工智慧（AI）科技股估值飆升至歷史高點，全球股市正面臨「劇烈修正」的風險。

Angel Oak資本公司投資組合管理主管崔伊克表示：「現在泡沫還言之過早，我不認為這是更大規模賣壓的開端，場邊仍有大量現金伺機進場低接。」Harris金融集團合夥人考克斯也表示：「這是另一個買進機會，市場多頭格局不變」。

英國央行表示，個股股價估值普遍偏高，特別是以AI為主的科技企業，近期推動了市場主要漲勢。美國標普500指數前五大成分股市值占比接近30%，創下50年來新高，「市場集中度過高，使其對情緒轉變更加敏感」。

紐約Savvy財富管理公司投資長夏瑪指出，美股10日賣壓急湧凸顯市場氣氛已起變化，美股猛烈漲勢可能稍事停頓。Angeles投資公司投資長羅森說：「川普威脅將祭出更多關稅，提醒我們只要川普還在白宮，市場波動性仍會居高不下。」

