稀土出口限制加大　法人點名中國政策害到4大產業

▲中國稀土開採示意圖。（圖／VCG）

記者巫彩蓮／台北報導

美中貿易戰波瀾再起，中國大陸加大稀土出口限制，《ETtoday》掌握家本土投顧報告出爐，認為對於EUV、CMP等高階半導體設備；工具機、航空，以及電源等四大產業衝擊較大。

中國大陸於10月9日宣布，自12月起強化稀土出口管制，擴及含中稀土與技術產品，而美國總統川普宣布對中商品加徵100%關稅反制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據本土投顧調查，中國大陸將多種稀土、磁體材料納入出口許可制度，短期審批延宕、長期政策不確定性提高，直接高階半導體供應鏈變數，由於EUV掃描機高度依NdFeB/SmCo永磁體，稀土光學元件，且無替代品，中國出口受限，交機與維修時程可能延遲，成本上升，合約壓力增加；而CMP、沉積與蝕刻設備使用CeO₂與其他稀土材料，若出口受限將推升耗材成本與交期風險。

由於稀土本身並非晶片的主要原材料，但部分設備、零件仰賴特定稀土，前段製程半導體設備因稀土出貨限制，有投顧認為，間接影響晶圓代工2奈米製程擴產進度。

另一家本土投顧則指出，以工具機產業來看，稀土永磁體難以替代，若出現斷供或價格上漲，將影響機器人關節驅動馬達效能，造成製造延誤與成本上升，其中鏑短缺會使磁鐵耐熱性下降約30%，削弱機器人在高溫與高負載環境下的可靠性。

而航空產業部分引擎與馬達零組件需用稀土，若全球供應受阻，整機廠恐暫緩拉貨，儘管國內廠商儘量排除中國大陸料源，但部分民用機產品仍使用含稀土的中國料，短期影響仍待觀察。

至於電源產業應用高頻、高熱環境磁性物對於稀土為中高度依賴，但澳洲、美國等其他供應商，開始跨入NdFeB永磁體製造，成為克服中國大陸限制稀土出口途徑。

