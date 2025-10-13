記憶體價格漲翻天　威剛董座：DDR4、DDR3景氣再旺兩年

▲威剛董事長陳立白（右二）出席棒球電影《絕勝Team Fantastic》開拍記者會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

威剛（3260）董事長陳立白今日出席十二強冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》開拍記者會，針對產業市況，他則預期 DDR4、DDR3 景氣可望再旺兩年。他指出，三大DRAM原廠幾乎全面停產DDR4與DDR3，市場因此普遍惜售、貨源吃緊。

陳立白表示，外界若傳出三大廠要重啟DDR4生產的消息，全是空方放話。因為現在這些廠都已投入新世代製程與設備，回頭生產DDR4不但不划算，甚至會浪費產能，已經拆了的機器，就不可能裝回去做。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳立白也指出，DDR4缺口遠超預期，威剛截至第三季底的庫存約在新台幣100多億元水準，包含 DRAM 與 NAND Flash。

針對市場疑慮庫存最終將被消化，陳立白解釋，三大廠雖停產，但仍有部分尾貨需履行合約出貨，所以會有長尾效應，造成市場供應雖不斷減少，但不會馬上歸零，只是這個效應到底多長，要以當初跟特定客戶簽的合約來看，應該兩年左右。

他指出，DDR4 缺口將持續擴大，DDR5 產能則受到 HBM拉貨影響。由於 HBM 毛利更高，DRAM 廠勢必優先轉產 HBM，但受限於封裝測試及 CoWoS 等後段製程瓶頸，原廠一定是 Server優先，剩下的才分配給手機、PC、筆電之類的。

至於報價部分，陳立白則說，新的報價會在今天或明天出來，但只知道會漲很多，會到什麼程度還不知道，現貨價可能會漲更多，合約價漲幅大概最起碼兩三成，DDR4則是漲翻天。

陳立白預期，威剛今年本業獲利可望創歷史新高，並看好 DDR4、DDR3 市況將延續強勢兩年。