台塑四寶第3季賺進130億元　台塑化單季EPS 0.9元表現最佳

稀土出口限制加大 法人點名中國政策害到4大產業

美中貿易戰波瀾再起，中國大陸加大稀土出口限制，《ETtoday》掌握家本土投顧報告出爐，認為對於EUV、CMP等高階半導體設備；工具機、航空，以及電源等四大產業衝擊較大。

記憶體價格漲翻天 威剛董座：DDR4、DDR3景氣再旺兩年

威剛（3260）董事長陳立白今日出席十二強冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》開拍記者會，針對產業市況，他則預期 DDR4、DDR3 景氣可望再旺兩年。他指出，三大DRAM原廠幾乎全面停產DDR4與DDR3，市場因此普遍惜售、貨源吃緊。

首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元 砸10萬抱不到1年增值近5萬

受惠國際金價走揚、新台幣走貶兩大因素加持，台銀黃金存摺今（13）日上午刷每公克新台幣4013元新天價，若在去年11月中旬投入約10萬元低價進場，放到今天帳上已增值近5萬元。

川普「TACO」比特幣爆倉後急彈 收復11.5萬美元

美國總統川普「TACO」發威，在台北時間今（13）日凌晨向中國喊話「美國想幫中國」，加密貨幣從連假期間失守10.5萬美元，遭殘酷拋售爆倉後反彈，依幣安交易所公告，至今日中午為止比特幣報價已回到11.5萬美元以上，漲幅逾3%。

記憶體兩樣情！十銓亮燈宇瞻飆天價 3檔跌半根

美中關係緊張台股今（13）日開盤重挫逾831點後收斂，開盤1小時跌勢縮至540點左右，記憶體族群表現兩樣情，十銓（4967）盤中亮燈衝125元逾1年多新高；宇瞻（8271）漲逾9%刷天價，但有南亞科（2408）、旺宏（2337）、力積電（6770）等3檔概念股跌逾半根。

現貨黃金刷4060美元新高 4大金屬今年來飆逾5成

受到美中關係緊張、美國聯準會（Fed）獨立性受威脅與美國政府關門等因素影響，4大金屬價格持續走高，現貨黃金台北時間今（13）日上午7點半左右最高來到每盎司4060美元的價格，銀價、鉑、鈀價格都持續走揚，今年來上漲皆超過5成以上。

快訊／台股挫咧等！ 台指期開盤崩948點至26390後收斂

台股雙十節連假期間美中關係緊張，台積電ADR上周最後一個交易日收盤暴跌6.41%，新加坡富台指重挫5.53%，台股期貨今（13）日開盤崩跌948點至26390點，跌勢隨後收斂至650點以下，台股嚴陣以待。

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大 但排除條款縮小影響

美國貿易代表(USTR)針對中國建造船隻，自明(14)日起將徵收額外港口費，波羅的海國際航運公會(BIMCO)估算，散裝船受到的影響最大，其中45%可能要繳納美國貿易代表辦公室的費用，相較之下，只有30%的原油油輪和貨櫃船，以及19%的成品油油輪可能面臨收費。但散裝船公司指出，多項排除條款已大幅縮小對散裝船的影響。

中國稀土管制 威剛董座陳立白：對記憶體影響不大

中國近日祭出稀土管制措施，業界憂心對產業造成巨大影響，記憶體大廠威剛（3260）董事長陳立白今日則對此表示，對記憶體來說，可能還是對韓系兩家及美系的原廠影響較大，這次稀土之爭，對記憶體影響可能不大，甚至可以說沒什麼影響。

新壽北士科T17、T18地上權移轉輝達 金管會彭金隆表態

北市府、新壽針對「北士科T17、T18基地」各自發表立場聲明，今（13）日財委會立委關心金管會態度，金管會主委彭金隆指出，金融監理機關監理負責金融制度，對於個別的契約糾紛，主管機關不會介入，而壽險不動產投資都有完整的規範，各公司都要遵守，新壽於2022年取得T17、T18地上權，都審期過關，「五年內要即時開發且有收益」。