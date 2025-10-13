台塑四寶第3季賺進130億元　台塑化單季EPS 0.9元表現最佳

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國際原油回穩，轉投資收益挹注，台塑四寶第三季營運除台塑（1301）仍為虧損之外，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）順利轉虧為盈，台塑化單季稅後淨利86億元，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，南亞單季EPS 0.41元、台化單季EPS 0.3元，台塑每股稅後虧損0.09元，合計四家公司單季賺進130億元。
美國對等關稅、中國大陸石化業持續擴產，造成市場供給量增加，壓抑石化產品售價，台塑各主要產品價格季跌4～15%，本業依然虧損26億元，惟現金股利挹注，認列轉投資收益增加，稅後虧損減少至6億元，每股虧損0.09元，累計前三季每股稅後虧損1.13元。
南亞受惠IC載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠加工產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科（2409）、台塑化第三季營運轉虧為盈，加上匯率走穩，自結單季稅後淨利32.6億元，EPS 0.41元，創近八季來新高，前三季每股虧損0.05元 。
台化本業營運改善，加上轉投資、現金股息挹注，第三季營運順利轉虧為盈，稅後淨利17.87億元，EPS 0.3元，前三季虧損縮減至54.95億元，每股稅後虧損0.94元。
台塑化為台塑四寶當中第三季營運表現最佳者，單季不僅轉虧為盈，EPS 0.9元為四家之首。台塑化指出，西方國家擴大制裁俄羅斯石油出口，支撐原油價格處於高位震盪，第三季產能利用率達90.3%，產品銷量同步上升，帶動營業利益增加。
台塑化第三季烯烴事業虧損亦較前一季改善，主要是地緣衝突，輕油供應吃緊，價格逐月走強，第三季購料與存貨有小幅獲利；另外，當季季底的各項存貨進行評價，第三季認列17.8億元的存貨評價回升利益，第二季則是認列15.5億元的存貨評價損失，一來一回存貨有利數為33.3億元。
讀者迴響