富邦金前9月獲利逾900億元　EPS 6.38元

▲富邦金外觀照。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布9月自結稅後淨利174.4億元，累計前9月稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.38元，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高；台北富邦銀行累計前9月獲利亦為歷年同期新高。

富邦人壽9月稅後淨利為115.6億元，較去年同期成長240%，獲利創下歷年9月同期新高，累計前9月稅後淨利478.5億元，本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內股票股利及基金配息收入。股市方面，多國股市於9月份創新高，台股加權指數於9月維持歷史高檔，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會9月如預期降息一碼，台美公債利率下跌後震盪整理。富邦人壽已自第三季起，把握機會增加債券部位以提高收益，並持續做好資金管理，以彈性因應未來市況變化。匯市方面，受外資匯入帶動下，9月美元兌台幣貶值0.44%，富邦人壽將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險、充實外匯價格變動準備金為目標。

富邦人壽9月底淨值比率逾10%，RBC近400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

北富銀9月稅後淨利34.3億元，累計前9月稅後淨利291.7億元，分別較去年同期成長28%及16%，續創單9月及累計前9月稅後淨利歷年新高紀錄，主係核心業務獲利動能穩定，累計前9月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增12%及13%，帶動營收雙位數成長，放款表現方面，來自海外、中小企業及個人放款成長，帶動全行放款餘額年增10%；手續費淨收益中，累計前9月財富管理收益年增雙位數，主要來自基金及分期繳保險商品貢獻，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。截至9月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1017%，維持良好資產品質。

富邦產險9月稅後淨利8.8億元，累計前9月稅後淨利51.0億元，較去年同期成長49%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，9月整體簽單保費50.3億元，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費較去年同期成長93%，成長幅度超越市場整體水準。累計前9月簽單保費收入528.6億元，較去年同期成長5%，簽單市佔率24.0%，續居市場龍頭。

富邦證券9月稅後淨利11.6億元，主要受惠9月台股交投熱絡，單月日均值突破6,400億元，帶動經紀收入成長，加上承銷案件收入挹注，因此創下單9月獲利歷史新高紀錄，且連續4個月單月獲利皆突破10億元，累計前9月稅後淨利達76.3億元，續創歷年同期獲利次高。

