快訊／海岬型船現貨運價單日加高4916美元、暴漲22%　非中美船隻大賺

▲裕民海岬型船最多，且多數在現貨市場，這一波運價飆漲估計受惠也最多。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

中美港口費大戰戰火猛烈，明(14)日雙方就要開始收取額外港口費，中美持股達25%的企業，一艘海岬型船要付出約3百萬美元港口費，遠超過海運運價，非中美船隻成為搶手貨，今日晚間6:05收盤的海岬型船現貨市場日租單日上漲4916美元，收在28,132美元，暴漲22%，估計為10餘年新高。

晚間八點過後即將公布的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)，估計海岬型船會貢獻約200點指數，中小型散裝船現貨市場運價也將大幅提高；上周五就出現高漲幅的期貨運價，今日下午三點左右海岬型日租加高逾3000美元，晚間十點半左右的收盤價備受矚目。

裕民航運(2606)高階指出，巴西運中國鐵礦砂，一趟約以100天計收船舶租金，以今天的日租計算，共約281萬美元，而額外港口費要繳付300萬美元，確實高過運費。至於額外港口費誰負，如果是自有船就自己付、租用船就租船人付，但也可能要貨主付，就看合約條款，估計自己承擔運輸責任的礦商，很可能會把原要賣到中國的礦石，先改賣到日本、韓國或台灣。

慧洋海運(2637)高階認為，現在最忙的應該是律師，因為誰都不想付這筆高額費用，即將到港船隻可能等在外海觀望，但等候也是要花錢的，這筆等候費恐怕也要律師去談。

在市場搶租非中美船隻情況下，會讓市場上能周轉的船隻變少，由於川習會是在月底，能否就港口費問題相互讓步還很難說，散裝船運輸都是數月前就開始洽租船舶，業界估計眼前的高運價會讓明年首季淡季行情拉高。