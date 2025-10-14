一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

▲富邦金外觀照。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

9月13家金控獲利全數出爐，受惠台股漲到2萬7千點以上新高，投資收益挹注下，壽險型金控獲利表現佳，富邦金（2881）、中信金（2891）為金控公司當中，唯二單月獲利突破百億元，合計13家金控前9月獲利為4328.27億元，年減10%，中信金、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）、華南金（2880）等5家金控前9月獲利都寫下歷史同期新高。

美國聯準會於9月啟動降息，激勵國際股市走高，有利各家金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務，推升金控整體獲利表現，前9月累計每股稅後盈餘（EPS），富邦金以6.38元表現最佳，國泰金（2882）、中信金EPS超過3元，分別4.83元、3.06元。

富邦金9月自結合併稅後淨利174.4億元，累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.38元，均居金控業之冠，包括富邦金控及子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高。

國泰金9月稅後淨利97.4億元，較去年同期大增94.8%，累計前9月稅後淨利達747.8億元，年減27.6%，EPS為4.83元，國泰金指出，今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券累計前9月稅後淨利為歷史同期次高。

台新新光金（2887）9月自結稅後淨利約75億元，累計前9月稅後淨利260.4億，EPS 1.51元。

台新新光金指出，依據國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，於合併時須對原新光金各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益，企業合併會計處理於9月底已初步認定，10月份金控層級損益亦一併追溯調整自合併基準日(7/24)至9月底之影響數。

各子公司獲利表現如下：台新銀行9月稅後淨利19億元，累計前9月稅後淨利為154.6億元，較去年同期增加10.7%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務動能穩定發展。截至9月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為819.36%。

台新人壽9月稅後淨利2.7億元，主係投資收益表現佳，挹注9月獲利，累計前9月稅後淨利16.4億元，較去年同期減少，主係因股票資本利得減少；台新證券9月稅後淨利2.4億元，與8月相較獲利減少，主係證券市場指數波動大，投資相關評價及處分利益減少，累計前9月稅後淨利15.1億元，較去年同期減少，主係國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，處分利益減少。

新光銀行9月稅後淨利7.5億元，累計前9月稅後淨利20.2億元，若排除本年度一次性提列員工安置計畫等費用影響，稅後淨利年成長10%，主係核心動能穩健成長，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期成長，資產品質維持穩健，截至9月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,062%。

新壽9月稅後淨利0.3億元，資本利得挹注，單月由虧轉盈，目前外匯準備金在充足水位，將以降低傳統避險支出為目標，動態調控避險比例及避險工具組合；另外，保險本業方面持續累積CSM，商品策略聚焦外幣保單及價值型商品之銷售；元富證券9月稅後淨利3億元，與8月相較獲利減少，原因在於大盤位居高檔，自營投資收益減少。

