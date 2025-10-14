高考會計做1年壓力大！公職女想轉服務業　一票人狂勸：沒外面累

▲原PO表示，服務業當天工作做完就沒事，輕鬆多了。（示意圖／Pexels）

一名考上高考會計的女網友表示，她從事公職1年，每天都水深火熱，壓力大到想離職去做服務業。貼文一出，不少網友紛紛勸退她，「妳做過服務業嗎？我之前從事血汗服務業13年，轉職來公務人員，覺得舒服太多太多了。」

該名公務員在Dcard以「想離職做店員」為題發文，表示她每天工作都水深火熱，沒有任何希望和成就感，因為都做一樣的事情，有時長官還叫她做沒做過的業務，「有時候上層一直問機關績效怎麼那麼差，我也沒辦法，事實擺出來就是這樣，被問到壓力好大。」

原PO表示，她想離職去服務業，當天工作做完就沒事；她現在每天晚上都還在思考工作內容，怎麼跟上層交代，有時候放假還要去輪班。

貼文一出，不少網友勸她不要轉行，「妳做過服務業嗎？我之前從事血汗服務業13年轉職來公務人員覺得舒服太多太多了！兩種職業完全不能比啊」、「服務業很多都很血汗，2段班更是折磨人，怎比得過高考」、「一堆在罵公職說外面工作好的人會離開的只有極極極少數」、「想跟做是二回事」、「大家幾乎都是做一行，怨一行，永遠是吃碗內，看碗外，這是人性，趁年輕要轉行就轉行吧，別晃到中年才想要轉業」。

也有網友分享自身經驗，「我也是主計第一年在一級水深火熱跟你感覺一樣，後來調單位後每天準時，還有自己時間運動規劃未來，撐過去換單位就好了。」「都來公家機關了切記責任感不要太重，不要比長官還著急，時間到就下班，考績隨緣」。

