聯邦快遞以全新航線連結南韓、中國和越南　加速跨境成長動能

▲聯邦快遞全新航線連結南韓、中國和越南。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞新開通每周營運一次、於每周一起飛的航班，連結南韓仁川國際機場與越南河內內排國際機場，並續飛至位於中國廣州的聯邦快遞亞太轉運中心。此新航線可將越南北部出口至亞洲及歐洲市場的轉運時間縮短一日，適用於聯邦快遞各項服務。

聯邦快遞透過擴展亞洲區內航空網路，新增航線，強化區域內市場連通性，協助企業把握區域經濟加速整合帶來的新商機。新航線的可靠度與運能同步提升，協助客戶拓展亞歐市場商機，滿足日益增長的貿易需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因亞太航空貨運市場正受惠於假期旺季需求與貿易流向轉移的雙重驅動，呈現強勁增長態勢。隨著東南亞高價值科技出口持續上升，該區域的貿易格局正快速演變，該航線將提升製造商與出口商在亞洲區內、亞歐及跨太平洋主要貿易航線上的供應鏈效率。

值得注意的是，亞洲內部貿易已占亞洲總出口的近60%，而東協已成為中國最大的貿易夥伴，雙邊貿易額去年達到9629.8億美元。隨著區域經濟一體化不斷深化，高成長貿易航線正連結科技重鎮、製造中心與新興市場，凸顯出可靠且具時效性的物流基礎設施，對支撐亞洲貿易生態系的重要性。

除強化航空網路外，聯邦快遞表示公司持續投資於創新數位解決方案與清關專業能力，協助企業更有效應對貿易環境變化、簡化跨境商務流程。這些投資不僅強化公司對卓越服務品質的承諾，也助力亞洲企業持續成長。