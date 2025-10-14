故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

▲故宮百年紀念金銀條塊上市。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價居高不下，台灣金暨台銀董事長凌忠嫄透露，今（14）日推出的「故宮百年紀念金銀條塊」因去年7月開模定價時國際金價以每盎司3000美元的行情估算，想不到金價步步高升，今日已衝破4100美元大關，3款重量級商品幾乎是以「打8折賣」的狀況。

凌忠嫄表示，這次與故宮、中央造幣廠聯手發行3款紀念金銀條塊，包括以故宮鎮店之寶「翠玉白菜」為主題的「福祿百財1英兩紀念金條」售價15.2萬元，限量1000套「賣完就沒有了」，在台銀貴金屬部販售限和另2款商品成套銷售，總價20.47萬元。若只想持有單套，須至故宮洽購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台銀指出，搭售商品包括「連年有餘2台錢紀念金條」（單賣售價3.98萬元）、「龍傳萬代3英兩紀念銀條」（單賣售價1.29萬元）。

12強紀念幣卡檔期

故宮副院長黃永泰表示，翠玉白菜上的螽斯象徵「多子多孫」，極難復刻，但中央造幣廠以雷射雕刻的方式打印至金條上，加上白菜印象的壓克力藏有磁片拆分的巧思，更有賞玩傳承價值。

中央造幣廠廠長葉牧青透露，去年7月與故宮洽談百年聯名商品時，國際金價尚在每盎斯3000美元左右的水準，後經打模、包裝多次來回討論，金價一直漲，又遇到12強紀念幣「插播」被迫延後推出，葉牧青感嘆「多虧台銀幫忙避險」才能讓售價不致波動太大。