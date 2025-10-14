台銀黃金王子示警「短線已超買」　資產配置不要超過一成

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台銀黃金存摺今（14）日盤中開出每公克4151元歷史新天價，擁有「黃金王子」封號的台銀貴金屬部經理楊天立指出，黃金短線已經超買，追高有風險，但長期多頭題材仍在，「至少可以再走1年至1年半」，呼籲資產配置不要超過1成以上，理性投資。

楊天立今日出席「故宮百年紀念金銀條塊上市」活動，受到金價走揚影響，3款重要商品中「福祿百財紀念金條」重達1盎司，售價飆至15.2萬元，台銀要求和另2款連年有餘、龍傳萬代成套購買，價格超過20.47萬元。

楊天立指出，當初台銀備料時，國際金價還在每盎司3千多美元，如今已飆破4千美元，有外資機構喊話明年會超過5000美元，楊天立則認為「屬合理意見」。

另外，楊天立也認為，這波金價飆漲勢頭仍沒有2011年金融海嘯後的寬鬆行情兇，在金價長期多頭趨勢沒有改變下，還是以避險為主導的行情，除考慮對等關稅後續影響，各國央行都在買黃金，欲小不易。

台銀貴金屬部資料也顯示，包括經濟及通膨風險，還有地緣政治變化，現在市場更擔心的主權債務長期風險，美國降息趨勢、美元長期走勢等，也都在市場考慮範圍內。

台銀董事長凌忠嫄也認為，金價與經濟環境變化有關聯性，在比較不穩定、金融波動大時，對黃金的信賴度和需求就會提高，帶動價格走揚，國際局勢對黃金需求量不會減少。

凌忠嫄指出，大家對黃金的喜歡程度，不只個人消費者喜歡，每個國家黃金儲備也有高度需求，成為黃金最大的買家，尤其通膨時代，黃金更被認為是可抗通膨的工具。