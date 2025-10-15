專家買美股1／百億級美股大PK！00924規模、人數雙翻倍　00830績效亮眼

財經中心／綜合報導

美股屢創新高，帶動國人投資熱潮，美股ETF今年來規模大增逾400億元，投資人數更暴增20萬人。五大百億級美股ETF中，以復華S&P500成長（00924）最受青睞，不論受益人數或規模成長率都雙雙翻倍，奪下人氣王寶座；其次為統一FANG+（00757）與元大S&P500（00646），同樣吸引大批投資人進場。

美股火熱，ETF買氣也水漲船高！今年以來已有9檔美股ETF加入戰局，讓市場上的美股原型ETF總數達到20檔（不含加掛），整體規模突破2,000億元，受益人數逼近50萬人，顯示投資人對美股布局的熱度持續升溫。

面對產品百花齊放，投資人該怎麼選？專家建議，可優先鎖定規模逾百億元的熱門美股ETF，包括富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）、元大S&P500（00646）及復華S&P500成長（00924）。這5檔ETF受益人均超過5萬人，不僅人氣最旺，也具備高度流動性與代表性。

進一步觀察這五檔百億級美股ETF，今年人氣王非00924莫屬，不論是規模還是受益人數，均出現翻倍成長。從規模變化來看，根據CMoney資料(截至10/13)，以00662增加132.3億元為最多，成長幅度達29.3%，00924則以增加85.6億元居次，成長率高達168.6%，增幅最為驚人，展現強勁吸金力。

若觀察受益人數，00924同樣表現搶眼，今年新增26,531人，位居第一名，且幾乎是翻倍成長，人氣直線飆升；00757則以26,165人緊追在後，年增幅達42.2%，同樣展現高度吸引力。

從股價來看，00757最貴，每股逾百元；00662也逼近百元。相較之下，00924股價不到30元，是五檔美股ETF中入手門檻最低、最親民。

績效表現方面，受惠於今年科技股強勢領漲，三檔以科技為主的美股ETF表現最為亮眼，00830漲幅高達27%，00757也有約13%的漲幅。至於00924雖非科技類型ETF，報酬率仍達10.3%，與科技型的00662相當，表現亦不俗，更榮登美股市值型ETF績效王。