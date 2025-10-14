貨櫃船運歐美線明天漲價　為拉升明年長約運價水平鋪路

▲考慮明年長約價，貨櫃船公司努力拉升本季運價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

歐美線貨櫃船公司考慮第四季運價關係明年長約運價高低，已經開始努力拉升運價，超大型攬貨公司負責人指出，美國線航班估計減了約三成，聯盟船都已通知明(15)日歐美線漲價辦法。綜合各家報價，美西線每大箱(40呎櫃)要自目前的1300-1500美元漲到1900-2100美元、美東自2300-2400美元漲到2900-3100美元，歐洲線自1500美元漲到1800-2000美元。

不過馬士基目前網站上本周美西線報1500到1600美元，上海往美西本周報2050美元，本月底上海往美西航班報1800美元，低於一般水平，對市場影響有待觀察。

香港大型攬貨公司高階指出，目前5個以上的貨櫃都有議價空間，最後實收運價有待觀察，但因美西線減班多，10月底前不少航班都已滿載，估計調漲後的運價支撐度會較高、較長。

目前歐洲線明年長約已經開始協商，美國線則是有少數超大型直客的長約從1月開始起算，本季就開始協商，其他多數美國線長約都是從明年5月開始起算。亞洲籍船公司歐洲線長約比例僅有二到三成，美國線長約比例則約五成，今年美國線長約根據貨量多寡，長約價在1500-2000美元之間，隨著船噸的增加，明年估計不容易有今年的水平，如果紅海復航，運價下修壓力更大。