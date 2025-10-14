中環利用陽明漲停板大賣7617張　處分損失約6056萬元

▲中環利用陽明海運今日股票漲停板售出7617張。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

中環(2323)今日公告在本月3日到14日之間售出陽明(2609)股票7617張，每單位價格54.47元，交易總金額414,878,874元，處分損失 60,559,487元。

由於本月3日到13日陽明股價在51.3-52元之間，估計中環多數股票是利用今天陽明漲停板機會售出。陽明今日股價56.7元。中環目前手上還有陽明股票10,874張，金額678,733,906元。

今日航運類股大漲，主要是因為中美今日開始向對方船隻與企業收取額外港口費，有法人中午出報告指出，因為中國今日宣布中國製造的的船舶可以豁免港口費，而中國製造的船舶很多，所以很容易規避港口費，港口費對全球海運影響很小。

要規避中國港口費就使用中國船，要規避美國港口費就使用非中國船，這點很容易做到。全球船舶主要由中國、南韓、日本三個國家生產，美國生產的船舶少到可以忽略。



以實例來說：目前全球商用船舶訂單，中國佔67%、日本12%、南韓11%，其他國家合計10%。

無論，貨櫃或散裝，美國都缺乏大型船隊，大型船隊都集中在亞洲跟歐洲國家。



美國對中國收取港口費，影響主要在貨櫃航運，但因為提前宣告，透過船舶調度，幾乎沒有影響。

中國臨時宣布對美國收取港口費，但由於美國製造的船舶很少，加上，中國製造的船舶可以豁免，中國製造的船舶數量又很多，因此，是很容易規避中國港口費的。

簡單來說，中美互收港口費，對全球海運影響很小，比較多的是政治立場的宣示。中國10月20日~23日舉行四中全會；美國2026年要舉行國會期中選舉；雙方政治動作很多，並不奇怪。

另有投顧分析師表示，貨櫃三雄雖然迎來股價反彈，但套牢量大，且營運成績還未見到明顯好轉，建議反彈要適時出脫。

國內海運界高階則指出，海運的榮景都是來自想到不的因素，疫情、天災、地緣政治等都是影響因素，或許很快又出現新一波榮景。