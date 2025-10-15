297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF今（15）日迎來股利發放高峰，共有297萬位受益人一早因11檔台股ETF入帳被錢香醒，為台股帶來161億資金活水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、野村臺灣新科技50(00935)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、第一金工業30(00728)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2972100位投資人受益。其中以年化配息率10.19%最高的00919一次可拿到7887元最多，預計有逾133萬位受益人加薪最有感。

群益投信ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，大盤融資金額已逐步回升至2800億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，降息循環啟動，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

