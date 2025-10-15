輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

▲以色列獲釋人質歐爾（Avinatan Or）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

輝達（NVIDIA）以色列特拉維夫研發中心的電機工程師Avinatan Or（歐爾），在被哈瑪斯囚禁738天後，近日終於在以色列與哈瑪斯達成的停火及換俘協議下獲釋，並由紅十字會協助接回。對此，歐爾的同事也發文恭喜，笑說「對了，你的股票這兩年表現不錯。」

歐爾被囚禁期間，NVIDIA以色列團隊始終未曾忘記這位同仁。以色列人資主管Gideon Rozenberg每週一早上都會發信給全體員工，計算歐爾被囚天數，並號召大家每週日晚間一起前往公司大門外舉行守夜，提醒社會持續關注這位同事的安危。全球CEO黃仁勳也在每季內部會議上，向全體員工提及歐爾的遭遇，讓同仁們共同記住這名被綁架的夥伴。

歐爾獲釋後，同事們紛紛在社群平台表達祝賀與感謝。一位同事在Facebook貼文中幽默寫道，「Avinatan Or，希望你有個好理由，解釋為什麼738天沒來上班。」並提到歐爾有一位一直等待他的女友、愛他的父母，以及一家關心他的公司，還打趣地說，「對了，你的股票這兩年表現不錯。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於13日特別致信全球4萬名員工，分享歐爾獲釋的好消息。他在信中表示：「我深受感動，也滿懷感激。剛剛，我們的同事歐爾終於獲釋，回到家人身邊。」這封信迅速在公司內部流傳，許多同仁表達祝福與歡迎。

根據《Calcalist》報導，32歲的歐爾在2022年加入NVIDIA，主責VLSI設計部門DFT工程，畢業於以色列本古里安大學。2023年10月7日，歐爾與女友在雷伊姆基布茲附近參加Nova音樂節時，遭哈瑪斯武裝分子擄走。女友已於今年6月透過以軍營救行動獲釋，而歐爾則在美國積極斡旋下，作為停火及人質交換協議的一部分，終於重獲自由。

據悉，輝達的股價2023年10月1日是40.78美元，2025年10月14日為183.76美元，前後相差了4.5倍。