ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

▲▼ 以色列獲釋人質歐爾（Avinatan Or）。（圖／路透）

▲以色列獲釋人質歐爾（Avinatan Or）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

輝達（NVIDIA）以色列特拉維夫研發中心的電機工程師Avinatan Or（歐爾），在被哈瑪斯囚禁738天後，近日終於在以色列與哈瑪斯達成的停火及換俘協議下獲釋，並由紅十字會協助接回。對此，歐爾的同事也發文恭喜，笑說「對了，你的股票這兩年表現不錯。」

歐爾被囚禁期間，NVIDIA以色列團隊始終未曾忘記這位同仁。以色列人資主管Gideon Rozenberg每週一早上都會發信給全體員工，計算歐爾被囚天數，並號召大家每週日晚間一起前往公司大門外舉行守夜，提醒社會持續關注這位同事的安危。全球CEO黃仁勳也在每季內部會議上，向全體員工提及歐爾的遭遇，讓同仁們共同記住這名被綁架的夥伴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐爾獲釋後，同事們紛紛在社群平台表達祝賀與感謝。一位同事在Facebook貼文中幽默寫道，「Avinatan Or，希望你有個好理由，解釋為什麼738天沒來上班。」並提到歐爾有一位一直等待他的女友、愛他的父母，以及一家關心他的公司，還打趣地說，「對了，你的股票這兩年表現不錯。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於13日特別致信全球4萬名員工，分享歐爾獲釋的好消息。他在信中表示：「我深受感動，也滿懷感激。剛剛，我們的同事歐爾終於獲釋，回到家人身邊。」這封信迅速在公司內部流傳，許多同仁表達祝福與歡迎。

根據《Calcalist》報導，32歲的歐爾在2022年加入NVIDIA，主責VLSI設計部門DFT工程，畢業於以色列本古里安大學。2023年10月7日，歐爾與女友在雷伊姆基布茲附近參加Nova音樂節時，遭哈瑪斯武裝分子擄走。女友已於今年6月透過以軍營救行動獲釋，而歐爾則在美國積極斡旋下，作為停火及人質交換協議的一部分，終於重獲自由。

據悉，輝達的股價2023年10月1日是40.78美元，2025年10月14日為183.76美元，前後相差了4.5倍。

אבינתן אור, מקווה שיש לך תירוץ טוב למה לא באת לעבודה באנבידיה כבר 738 ימים. אבל מדי יום ראשון בבוקר במשך שנתיים, ראש...

Eddie Goldenberg 發佈於 2025年10月13日 星期一

關鍵字： NVIDIA以色列工程師獲釋歐爾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

推薦閱讀

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

中國交通運輸部今(14)日起，對美國籍或由美資持股船舶徵收「船舶特別港務費」，但是今日宣布美國擁有的中國建造船舶可以豁免港口費，今日期貨市場船舶日租開始下修，到下午1:20，海岬型船11月日租下跌2854美元，跌幅10.69%，業界指出，全球近半散裝船與貨櫃船都是大陸建造，這場大戲一夕間大改變，不過還是有近半船隻需要繳交港口費

2025-10-14 13:59
台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是退縮）讓升高美中貿易戰情勢降温，博通攜手OpenAI合作激勵下，台股只拉回一天，今（14）日開盤創下27505.16點新高，惟午盤過後翻黑，指數一度下殺百點，台新投顧副總黃文清指出，市場對於美股財報，台積電（2330）法人抱持正面看法，多頭趨勢不變，如果短線出現巨量中長黑棒、摜破季線兩大訊號，可能是趨勢改變前兆。

2025-10-14 12:55
台積電法說會16日登場　外媒看好第三季獲利年增28%

台積電法說會16日登場　外媒看好第三季獲利年增28%

晶圓代工龍頭台積電（2330）預計16日舉行法說會，並將公布第三季財報，根據外媒路透社報導，預期台積電獲利會年增28%，在AI基礎建設需求強勁推動下，單季獲利有望改寫歷史新高。不過，市場也關注美國關稅政策變化，可能對後續展望帶來不確定性。

2025-10-14 11:20
中美港口費今起開戰！航運股6檔飆漲停　散裝貨運直接受惠

中美港口費今起開戰！航運股6檔飆漲停　散裝貨運直接受惠

中美港口費大戰戰火猛烈，今（14）日雙方就要開始各自收取額外港口費，帶動今日航運股起飛，早盤包括新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、中櫃（2613）、四維航（5608）飆漲停，至於貨櫃三雄以萬海（2615）漲勢最猛也攻漲停。

2025-10-14 10:30
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光

輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光

NVIDIA 宣布正式出貨全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark。合作品牌包括4家台廠宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）以及HP、Lenovo、Dell。

2025-10-14 10:44
一表看受益人逆勢創高6檔債券ETF　非投等債聚人氣

一表看受益人逆勢創高6檔債券ETF　非投等債聚人氣

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減少，整體今年來減少15萬8834人，總受益人來到194萬1945人創下今年新低。不過仍有包括群益優選非投等債(00953B)、第一金優選非投債(00981B)、國泰US短期公債(00865B)、富邦美債1-3年(00694B)、國泰A級醫療債(00799B)、台新美元銀行債(00842B)共6檔受益人數逆勢創下新高，整體來看非投等債最受投資人喜愛。

2025-10-14 10:03
黃金期現貨衝破4100美元　白銀飆52.5美元同刷天價

黃金期現貨衝破4100美元　白銀飆52.5美元同刷天價

受到美中貿易緊張局勢升溫，以及市場對美國降息的樂觀預期影響，國際黃金期現貨價格雙雙衝破每盎司4100美元新高；白銀價格也升至歷史高點。

2025-10-14 08:42
台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以27282.1點開出，指數大漲358.68點，漲幅1.33％。隨後指數漲勢擴大，漲逾570.14點至27493.56點歷史新高。

2025-10-14 09:04
海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

海岬型船運價飆漲是因七成航往中國　美國上市船東恐難逃港口費

中美之間今(14)日開始對對方船舶徵收額外港口費，這項收費美方今年4月17日宣布時並未造成運價飆漲，但是國要中方本月10日宣布要採取相對措施，卻立即造成運價飆漲，國內散裝船公司高階指出，主要是因為全球海岬型船，約有七成是以中國作為目的港，巴拿馬型船則有三成。

2025-10-14 07:00
一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

9月13家金控獲利全數出爐，受惠台股漲到2萬7千點以上新高，投資收益挹注下，壽險型金控獲利表現佳，富邦金（2881）、中信金（2891）為金控公司當中，唯二單月獲利突破百億元，合計13家金控前9月獲利為4328.27億元，年減10%，中信金、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）、華南金（2880）等5家金控前9月獲利都寫下歷史同期新高。

2025-10-14 00:05

讀者迴響

熱門新聞

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

大樂透下期飆3.1億　百萬紅包送出5組

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

AI投資恐「泡沫破滅」！IMF示警

輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事報喜：股票漲了

台銀黃金王子示警「短線已超買」　資產配置不要超過一成

中環利用陽明漲停板大賣7617張　處分損失約6056萬元

市值型ETF選股差異化　00922增「剔除虧損股」篩選機制

海岬型船今日現貨運價大跌11.35%　期貨價跌13.95%

貨櫃船運歐美線明天漲價　為拉升明年長約運價水平鋪路

輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

灣芯展登場　中國揭示晶片製程突破

國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366