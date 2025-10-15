台積電刷天價！漲40元收最高1465　台股大漲482點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲482.56點，以27275.71點作收，漲幅1.8％，成交量5001.09億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲117.9點開出，指數開高走高，盤中最高達27275.71點，最低26773.15點，終場收在27275.71點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1465元，漲幅2.81％；鴻海（2317）上漲0.5元至206.5元；聯發科（2454）上漲10元至1315元；廣達（2382）上漲2元來到286元；長榮（2603）下跌5元至184元。
今天漲幅前5名個股為亞翔（6139）上漲41元，漲幅10％；宇隆（2233）上漲19.5元，漲幅10％；興泰（1235）上漲4.65元，漲幅9.99％；強茂（2481）上漲7.7元，漲幅9.99％；麗臺（2465）上漲6.7元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌2.55元，跌幅9.03％；中櫃（2613）下跌1.95元，跌幅7.14％；虹光（2380）下跌0.46元，跌幅6.91％；台康生技（6589）下跌5.1元，跌幅6.82％；百達-KY（2236）下跌6.4元，跌幅6.45％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|亞翔（6139）
|451.0
|▲41.0
|▲10.0％
|宇隆（2233）
|214.5
|▲19.5
|▲10.0％
|興泰（1235）
|51.2
|▲4.65
|▲9.99％
|強茂（2481）
|84.8
|▲7.7
|▲9.99％
|麗臺（2465）
|73.9
|▲6.7
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|25.7
|▼2.55
|▼9.03％
|中櫃（2613）
|25.35
|▼1.95
|▼7.14％
|虹光（2380）
|6.2
|▼0.46
|▼6.91％
|台康生技（6589）
|69.7
|▼5.1
|▼6.82％
|百達-KY（2236）
|92.8
|▼6.4
|▼6.45％
資料來源：證交所
