台積電刷天價！漲40元收最高1465　台股大漲482點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲482.56點，以27275.71點作收，漲幅1.8％，成交量5001.09億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲117.9點開出，指數開高走高，盤中最高達27275.71點，最低26773.15點，終場收在27275.71點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1465元，漲幅2.81％；鴻海（2317）上漲0.5元至206.5元；聯發科（2454）上漲10元至1315元；廣達（2382）上漲2元來到286元；長榮（2603）下跌5元至184元。

今天漲幅前5名個股為亞翔（6139）上漲41元，漲幅10％；宇隆（2233）上漲19.5元，漲幅10％；興泰（1235）上漲4.65元，漲幅9.99％；強茂（2481）上漲7.7元，漲幅9.99％；麗臺（2465）上漲6.7元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌2.55元，跌幅9.03％；中櫃（2613）下跌1.95元，跌幅7.14％；虹光（2380）下跌0.46元，跌幅6.91％；台康生技（6589）下跌5.1元，跌幅6.82％；百達-KY（2236）下跌6.4元，跌幅6.45％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 亞翔（6139） 451.0 ▲41.0 ▲10.0％ 宇隆（2233） 214.5 ▲19.5 ▲10.0％ 興泰（1235） 51.2 ▲4.65 ▲9.99％ 強茂（2481） 84.8 ▲7.7 ▲9.99％ 麗臺（2465） 73.9 ▲6.7 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中福（1435） 25.7 ▼2.55 ▼9.03％ 中櫃（2613） 25.35 ▼1.95 ▼7.14％ 虹光（2380） 6.2 ▼0.46 ▼6.91％ 台康生技（6589） 69.7 ▼5.1 ▼6.82％ 百達-KY（2236） 92.8 ▼6.4 ▼6.45％

資料來源：證交所