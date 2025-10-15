ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

半導體設備大廠ASML今日發佈 2025 年第三季財報，同時也透露，儘管第三季的訂單量超過市場預期，更預計第四季將非常強勁，但明年來自中國的需求將大幅下降，但儘管如此，ASML仍預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。

ASML第三季銷售淨額 (net sales) 為 75 億歐元，淨收入為 (net income) 21 億歐元，毛利率為 51.6%，第三季度訂單金額為 54 億歐元，其中 36億歐元為 EUV 訂單。

ASML今日同時公布 2025 年第四季指引，預估銷售淨額約 92 至 98 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 53%。此外，ASML 預計 2025 年的銷售淨額與 2024 年相比將成長 15%，毛利率約為 52%，而 2026 年的總銷售淨額預期不會低於 2025 年。



ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示，ASML第三季的總營收達到 75 億歐元，毛利率為 51.6%，與指引一致，反映 ASML 本季良好表現。

ASML指出，在市場方面，公司持續看到圍繞 AI 投資的正向動能，也擴及到包括尖端邏輯晶片與先進 DRAM 晶片的客戶。另一方面，也預期中國客戶需求將下降，因此2026 年在中國的總銷售淨額，將較 2024 年與 2025 年明顯減少。不過ASML也指出，預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。



ASML表示，預估第四季總銷售淨額約 92 億到 98 億歐元，毛利率介於 51% 至 53% 之間。預估研發成本約為 12億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3.2 億歐元。公司預計2025年總銷售淨額將成長 15%，毛利率約為 52%，預計第四季將非常強勁。