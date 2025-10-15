星宇策略長：Q4客運動能明顯回升　明年下半年有望開首條歐洲線

▲星宇航空今日宣佈分別與請客樓及辰園展開深度合作，圖左三為策略長劉允富，左四為執行長翟健華。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今日宣佈分別與榮獲米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」展開深度合作，針對近日航空市況，策略長劉允富表示，受到川普關稅政策及外部事件影響，今年第二、三季確實略顯低迷，不過第四季訂位率明顯回溫，尤其日本與北美航線成長顯著，預期整體營運動能將優於上半年。展望明年，公司將持續擴大長程航網，預計最快於明年下半年開出首條歐洲航線，目前包括米蘭、赫爾辛基與布拉格都在考慮名單中。

劉允富指出，今年第二季原本應是暑假旺季，但受到多重因素影響，包括日本地震、疫情後旅遊保守心理及關稅效應，旅客出國意願轉趨謹慎。不過這些壓力在第三季已逐步減輕，進入第四季後，訂位趨勢顯著回升，整體市場氛圍明顯轉強。

劉允富表示：「第四季相較第三季成長非常明顯，我們希望能回到原本預期的市場動能。目前觀察，日本線恢復速度最快，訂位率成長明顯；北美線相較第二、三季也有顯著提升；東南亞航線則維持穩定。」

針對競爭對手開航鳳凰城直飛是否影響布局，劉允富強調，星宇對航線發展採取穩健策略。「我們從最初每週三班，到三月增為每週四班，未來 A350-1000 交機後，會取代現行 A350-900。整體是一步一腳印推進，希望用最穩健的步調提供乘客更優質服務。

在長程線規劃部分，星宇航空則鎖定歐洲市場作為下一階段目標。劉允富透露，由於全球航空製造供應鏈仍吃緊，交機時程略有延遲，樂觀預估明年下半年可望開出首條歐洲航線，目前口袋名單包含米蘭、赫爾辛基與布拉格。

至於北美市場，星宇目前已完成西岸航線布局，接下來將評估進軍內陸及東岸城市的可行性。劉允富說，隨著 A350-1000 機隊陸續交付，「未來一到兩年內，星宇一定還會有新的北美航線推出。」

他進一步說明，星宇目前共有 10 架 A350-1000 訂單，年底前將交付首架，明年陸續再交付 7 至 8 架。「若交機順利，明年新航線，包括美國線，都在規劃中。」