航空貨運喊漲約7成！　陸廠憂輸美關稅100%急搶運

▲搶運輸美商品，大陸市場航空貨運運價漲約七成。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／綜合報導

川普揚言11月起對中國商品加徵100%的關稅，已經引起搶運潮，國內大型航空貨運承攬業者指出，上海到美國西岸的運價，已經從本月月初的每公斤25人民幣，約102台幣提高到35-47人民幣(全包運價)，以40人民幣計算，漲幅67.81%，約172台幣，但是還是低於台灣到美西180台幣外加30元油料附加費。

攬貨業指出，大陸航空貨運市場原本相當低迷，因為100%關稅，業界能提早出的貨還是提早出，但實際上業界多認為川普只是出言恐嚇，不會真的加徵100%，因為加下去累計關稅會達155%，大陸出口商會沒辦法出貨，美國進口商也會出現供應鏈斷鏈問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普上周宣布要在現有關稅的基礎上，自11月1日起，對中國徵收的關稅提高到100%，以回應北京決定對從消費電子產品到汽車等各種產品中使用的稀土礦物出口實施限制，並威脅限制飛越俄羅斯抵達美國的中國航空公司。兩國新貿易協定談判的最後期限是11月10日。

今年5月，美國和中國凍結了貿易爭端，將大多數中國商品的關稅從145%降至30%，而中國將大多數美國出口商品的關稅從125%降至10%。

為了應對兩國之間的貿易爭端，託運人今年大部分時間都在將供應鏈多元化，遠離中國。諮詢和數據供應商Rotate的數據顯示，從2024年5月到2025年5月，中國對美國的科技產品出口減少了1.42萬噸，其他亞太國家對美國的科技產品出口在這兩個日期之間增加了4.3萬噸。