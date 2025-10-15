TAITRONICS & AIoT Taiwan展10/22登場　展中報名明年展出享優惠

▲圖為2024台北國際電子產業科技展現場，吸引眾多國際買主參觀與交流。(圖/貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與電電公會共同主辦的「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」將於本月22日至24日於台北南港展覽館1館盛大登場。本年主辦單位推出多項全新活動與優惠方案，如「2026年展中銷售超早鳥優惠」以及首次舉辦的「Connect the Spark: AInnovation Networking Lunch」交流活動。

為鼓勵參展廠商提早續展、搶佔先機，主辦單位於2025展覽現場設立「展中銷售2026超早鳥優惠」，開放明年參展報名並提供限時優惠，凡報名兩個攤位以上還可再享折扣，藉此創造展期話題與行銷熱度。外貿協會表示，展中銷售有效提升續展率，讓業者能在展中即時諮詢、報名與規劃明年展出策略，大幅提升行銷效益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，為促進展中買主與參展商的互動，本屆特別於10月24日中午在大會舞台區舉辦「Connect the Spark: AInnovation Networking Lunch」交流活動。活動將以輕鬆午宴形式，促進國內外買主與廠商即時交流、拓展人脈。凡持展證入場並提供名片者，即可參加現場抽獎活動，有機會將全新 iPhone 17 帶回家。

展覽現場除展示最新電子與AIoT應用技術外，亦結合新創展區、論壇、商洽與多主題館，全方位呈現台灣電子與智慧科技產業的創新動能。誠摯邀請業者把握展期機會，參與交流活動並申請展中超早鳥優惠，與全球產業夥伴共創嶄新商機。

更多資訊可至展覽官網查詢：