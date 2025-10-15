台股重返2萬7千點大關　外資調節147億連三賣

▲華邦電居今日外資賣超第一名個股。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會主席鮑爾放鴿，台積電（2330）以1465元新高作收，台股今（15）日終場上漲482.56點或漲幅1.8%，以27275.71點作收，外資卻是站在賣方，調節147.29億元，連3賣累計賣超873.91億元，記憶體華邦電（2344）為外資今日賣超第一名個股，賣超張數1萬4704張。

今日為台指期結算日，加上明（16）日台積電法說會登場，多頭表態，台股終場上漲482.56點，收復昨（14）日失土，終場站回2萬7千點大關，根據證交所資料顯示，三大法人今日合計賣超台股130.33億元，外資連3賣，賣超147.29億元；投信賣超11.1億元；僅自營商買超28.06億元，自行買賣部分買超28.63億元，避險方面賣超5689萬元。

今日外資賣超前十大個股，有5檔電子股，1檔金融股、4檔傳產股，賣超第一大個股為華邦電（2344）賣超1萬4704張，而面板雙雄友達（2409）、群創（3481）分居賣超二、三名，分別賣超1萬4304張、1萬2561張，賣超第四、第五名為陽明（2609）、中鋼（2002），賣超1萬2320張、1萬673張。

外資賣超第六～十名個股、張數分別南亞科（2408）1萬194張、泰金寶-DR（9105）9657張、緯創（3231）8708張、中石化（1314）8664張及中信金（2891）7659張。