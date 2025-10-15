ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股重返2萬7千點大關　外資調節147億連三賣

▲▼華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

▲華邦電居今日外資賣超第一名個股。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會主席鮑爾放鴿，台積電（2330）以1465元新高作收，台股今（15）日終場上漲482.56點或漲幅1.8%，以27275.71點作收，外資卻是站在賣方，調節147.29億元，連3賣累計賣超873.91億元，記憶體華邦電（2344）為外資今日賣超第一名個股，賣超張數1萬4704張。

今日為台指期結算日，加上明（16）日台積電法說會登場，多頭表態，台股終場上漲482.56點，收復昨（14）日失土，終場站回2萬7千點大關，根據證交所資料顯示，三大法人今日合計賣超台股130.33億元，外資連3賣，賣超147.29億元；投信賣超11.1億元；僅自營商買超28.06億元，自行買賣部分買超28.63億元，避險方面賣超5689萬元。

今日外資賣超前十大個股，有5檔電子股，1檔金融股、4檔傳產股，賣超第一大個股為華邦電（2344）賣超1萬4704張，而面板雙雄友達（2409）、群創（3481）分居賣超二、三名，分別賣超1萬4304張、1萬2561張，賣超第四、第五名為陽明（2609）、中鋼（2002），賣超1萬2320張、1萬673張。

外資賣超第六～十名個股、張數分別南亞科（2408）1萬194張、泰金寶-DR（9105）9657張、緯創（3231）8708張、中石化（1314）8664張及中信金（2891）7659張。

台股外資華邦電台積電聯準會

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

巨大集團（9921）今（15）日宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策——所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。為此，巨大集團目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識(identify)、評估(assess)並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。

2025-10-15 14:32
台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）今（15）日在歐股盤前公告第3季訂單量優於預期，時值台股臨收盤前半小時交易時間，台積電（2330）收盤前7分鐘一舉攻上1465元新天價，市值飆至37.99兆元，逼近38兆水準。

2025-10-15 14:29
ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

半導體設備大廠ASML今日發佈 2025 年第三季財報，同時也透露，儘管第三季的訂單量超過市場預期，但預計明年來自中國的需求將大幅下降，但儘管如此，ASML仍預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。

2025-10-15 14:14
快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

台積電（2330）今（15）日收盤前7分鐘遇大單敲進，奔上1465元新天價，由於明（16）日法說前有多筆大單敲進，讓市場振奮。

2025-10-15 13:28
輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

2025-10-15 12:03
PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

AI伺服器需求大增，PCB產業迎來好年IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）營運明顯增溫，一路旺到明年，在基本面加持下，今（15）日股價大反彈，景碩傳出打入輝達（NVIDIA）供應鏈， 率先漲停鎖死，南電跟進漲停。

2025-10-15 10:28
稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

中國大陸宣布自12月加大限制稀土出口力道，美國總統川普揚言加徵關稅，事後又發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，也讓稀土話題降温，概念股聯友金屬-創（7610）今（15）日股價上衝122.5元，立即翻黑跌至110.5元，跌幅5%，惟閎暉（3311）、衛司特（6894）仍維持紅盤，而美琪瑪（4721）則在75.9元平盤附近游走。

2025-10-15 11:08
記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體晶片大廠美光科技週二股價收跌3%，主因半導體族群受中美貿易緊張升溫拖累，同時遭外資調降投資評等。

2025-10-15 10:50
AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI時代來臨，華爾街也開始進行人力大洗牌。投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）近期啟動新一輪組織調整計畫「OneGS 3.0」，不僅提前執行年度裁員，還傳出年底前將放緩招募新血。這波人事異動與推動AI自動化策略密切相關，宣告金融業正式邁入「人機協作」新階段。

2025-10-15 10:24
鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示本月底降息，以及中美關係緊張等2大因素影響，國際金價再次刷新紀錄，紐約期貨黃金台北時間今（15）日上午9點左右首度衝破每盎司4200美元新高，現貨黃金飆每盎司4180美元新天價追趕中。

2025-10-15 09:42

