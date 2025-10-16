專家買美股2／00924專攻成長？00662竟沒金融股？專家教你看懂五檔百億美股ETF

財經中心／綜合報導

今年股票型ETF買氣強勁，不僅台股熱度高漲，美股更成為資金焦點，帶動整體海外股ETF人氣攀升。專家建議，可以鎖定大型成長股為主的00924作為核心持股，穩健掌握美股長期成長動能，再搭配00662、00830等科技主題ETF作為衛星部位，在穩健中追求成長，打造兼顧報酬與風險的理想配置。

根據CMoney統計，美股ETF熱度高居海外股之首，總規模突破2,000億元、年增逾400億元；受益人數突破51萬人，光今年就新增超過20萬人，顯示投資人對美股市場的高度信心與長期布局意願。

目前市場共有20檔原型美股ETF，其中5檔規模突破百億元、受益人數均超過5萬人，包括富邦 NASDAQ（00662）、統一 FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）、元大 S&P500（00646）及復華 S&P500 成長（00924）。這五檔ETF交易活絡、流動性高，兼具代表性與指標性，堪稱國人布局美股的主力核心。

這五檔百億美股ETF有何特色？科技題材依舊是今年美股最強主旋律，富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）與國泰費城半導體（00830）等三檔正是最大受惠者。

00662追蹤NASDAQ 100指數，涵蓋百檔科技巨頭，分散度高、AI成分濃厚，適合看好科技趨勢、又重視風險分散的投資人。00757則鎖定10檔炙手可熱的尖牙股，但因成分股集中度高，波動性也相對提高，適合追求高報酬、願意承擔市場震盪的積極型投資人。

00830專攻半導體產業鏈，聚焦30檔晶片龍頭企業，在AI伺服器需求強勁與晶片供應吃緊之下，漲勢凌厲，適合短中期看好半導體產業的投資人。但也因專注單一產業，分散度相對不足。

需留意的是，這三檔ETF皆聚焦科技產業，未涵蓋金融、醫療、消費等其他類股，投資時宜衡量波動風險，並留意整體資產配置的平衡。相較於高成長、高波動的科技型ETF，市值型ETF提供更穩健的長期布局美股選擇，適合想穩定參與美股市場的長期投資人。

元大S&P500（00646）追蹤美國標普500指數，涵蓋約500檔大型企業，產業分布廣泛，橫跨金融、能源、醫療、科技等領域，具備良好的分散風險效果。但也因成分股過多，容易被「拖油瓶」稀釋整體績效。

復華S&P500成長（00924）則是五檔ETF中唯一在分散與成長之間取得完美平衡的代表。它同樣鎖定標普500企業，但從中精選約200檔具高獲利成長性的個股，適合長期投資者作為核心持股，近一年來更因兼顧穩健與成長，人氣大幅攀升。加上股價親民，每股不到30元，相較00662、00757動輒百元的入手價，投資門檻更低，也更受小資族青睞。

面對美股ETF百花齊放，專家建議，投資人要根據自己的風險承受度、投資年期與資產配置策略，選擇最適合自己的商品。科技類ETF雖具強勁成長動能，但也伴隨較大波動；市值型ETF則具分散特性、長期表現穩定，是核心布局首選。建議可採「核心＋衛星」配置策略，以00924作為核心持股，掌握穩健成長動能，再搭配00662、00757、00830等科技主題ETF，強化成長潛力，達到報酬與風險兼顧的平衡布局。

▲表格資料來源：yes新聞網整理。

