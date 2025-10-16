北士科T17、T18今動土　新壽被吐槽：還真的沒動過地就要賺100億

記者黃翊婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18用地蓋辦公室，新光人壽證實16日將舉行動土儀式。對此，財經網美胡采蘋直言根本瞎招，「這不是告訴全世界你還真的從頭到尾沒動過這塊地就要賺100億嗎？我真的開始同情李四川耶，這都瘋成什麼樣了。」

▲圖為北士科T17、T18的鳥瞰圖。（資料照／記者湯興漢攝）

輝達海外總部落腳北士科T17、T18一事，因為土地歸屬卡關，新壽想要直接移轉地上權給輝達，但北市府認為有圖利問題堅持不同意。新壽15日表示，16日上午將安排動土儀式，破除外界批評「佔地不做事」的印象。

對此，財經網美胡采蘋在臉書發文表示，「我真的要笑瘋，這都是什麼瞎招」，新壽養地4年連地基都沒挖，開口就要140億，現在卻要開工了，「這不是告訴全世界你還真的從頭到尾沒動過這塊地就要賺100億嗎？我真的開始同情李四川耶，這都瘋成什麼樣了。」

胡采蘋直言，新壽從頭到尾沒有一招是正常的，「你們就是開107億還要退款已繳的32.8億，加起來就是140億啊」，這樣鬧下去，最後真的沒有人會同情新壽，反而增加北市府開鍘的底氣，若到時候北市府真的下殺手，恐怕會陷入「全民皆曰可殺」的窘境。