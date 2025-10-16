大家都愛買！台積電ADR溢價創20年新高　台股現貨刷1490天價

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）今（16）日下午法說將公布第3季季報，股價先刷1490元新高，根據《彭博》報導，在台積電（2330）公佈業績之前，全球投資者紛紛加大對該公司的投資，他們相信這家全球領先晶片代工廠仍將是人工智慧（AI）支出熱潮的最大贏家之一。

報導稱，以50天移動平均線計算，台積電美國存託憑證（ADR）相對於台北股票的溢價達到了2002年以來的最高水準。這是因為全球投資者越來越意識到該公司作為輝達（NVIDIA）等眾多公司主要晶片外包供應商的角色。

由於全球交易商加大看漲押注，該公司ADR今年已飆升54%，超過了在台灣上市時的38%的漲幅。繼上周銷售額好於預期之後，周四收盤後公佈的業績或將成為下一個催化劑。

台北資本投資信託公司基金經理 Rex Chen 表示「我們對台積電的前景持樂觀態度，並預計其將上調 2025 年全年銷售增長預期。」

台積電的ADR交易價格往往溢價，因為它們可以與台北上市的股票互換，而後者需要獲得監管機構的批准才能轉換為美國上市的存託憑證。不過，Rex Chen表示，近期的溢價表明，國際投資者比本土投資者更樂觀，這可能會導致其在人工智慧熱潮的推動下重新獲得估值。

彭博產業研究分析師Charles Shum表示，中美貿易戰仍令人擔憂，台積電法說會焦點之一將是該晶片製造商計劃如何減輕其材料和工具供應的潛在影響，他補充說，強勁的人工智慧需求可能會抵消這些不利因素。

聯合銀行亞洲科技資深股票顧問Vey-Sern Ling表示，中國不太可能將稀土限制武器化，這只是對美國的一個威脅，投資人並不擔心。

在今日下午法說會公布財報公佈前，台積電股價在台北一度上漲1.7%，創下新高。從一些技術面來看，該公司股價似乎過熱，其估值已從三年前的低潮回升。

儘管如此，儘管全球科技本益比在泡沫擔憂中受到嚴格審查，台積電的預期本益比為 27 倍，低於費城半導體指數中一半以上的股票。

資本投資信託Rex Chen認為，台積電的估值在長期內仍有上升空間。Rex Chen的基金持有台積電的最大部位。他預計台積電今年的銷售成長預期將從目前的30%上調至32%-34%。