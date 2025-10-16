瞄準億元級高資產客戶　星展銀行推出頂級財富管理業務

▲星展銀行推出頂級財管業務。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

看好台灣頂級財富管理市場的巨大潛力，星展銀行（台灣）宣布推出「星展頂級私人客戶」，此舉代表星展在台灣正式完成財富管理版圖的最高端布局，鎖定資產總額達1億元以上的高資產客戶，提供從資產配置、財富傳承以及尊榮禮遇的全方位服務。



根據BCG Global Wealth Report 《全球財富報告》指出，到2029年，以資產管理規模來看，香港(3.6兆美元)和新加坡(2.8兆美元)將躍升全球前三大財富管理中心之列，大幅超越美國(1.8兆美元)和英國(1.1兆美元)，突顯亞洲財富中心正加速崛起，成為全球高資產客戶資產配置的核心舞台。

新加坡憑藉資本自由流動的政策優勢，提供多元外匯和大宗商品、多幣別帳戶等解決方案，協助客戶靈活管理全球投資組合，加上完善的跨境結算機制與高效的金融基礎建設，讓客戶享有快速的交易與結算服務，持續鞏固其在全球財富管理的領先地位。



星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤表示，受惠於亞洲強勁的財富管理需求，星展集團自2015年起透過積極推動併購和整合，並持續強化財富管理產品線和服務版圖，使得集團的資產管理規模從1,420億新幣（約新台幣3.38兆元）快速成長3倍至4,240億新幣（約新台幣10.1兆元），已成功讓星展私人銀行的業務排名躍升為亞洲（除中國之外）第三大，奠定其區域領先地位。即便面對全球高度不確定性與市場波動，星展集團對財富管理業務的前景依然充滿信心，並預計其資產管理規模將於 2026年突破5000億新幣(約新台幣11.91兆元)的目標。



星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣的財管市場正迎來關鍵發展階段，在亞資中心與財管2.0的政策助力下，根據金管會預估，台灣的資產管理規模至2030年將力拚翻倍至60兆元(約1.96兆美元)，財富管理一直是星展台灣營運策略的重點主軸之一，此次瞄準億元資產客戶推出「星展頂級私人客戶」，正是星展在台灣財富管理版圖中的最高端布局。