前台船防蝕總經理陳秋妏離職才一年　自創富祥不動產獲金質獎

▲左起蔡惠任建築師、鄭文隆夫婦、陳秋妏與兒子潘彥凱。（圖／陳秋妏提供）

記者張佩芬／台北報導

第27屆國家建築金質獎(國家優良建商營造商認證標章)頒獎典禮，今(16)日於公務人力發展中心卓越堂舉行，一年前才辭去台船防蝕科技公司總經理的陳秋妏，她所創立的富祥不動產開發有限公司獲國家建築金質獎，證明有才華地人到哪都能做出成績。

得獎類別是規劃設計類，得獎組別為低層公寓組，得獎案名：富祥天璽。台船前董事長鄭文隆夫婦親自到場祝賀。

鄭文隆擔任台船董事長時，提拔最多擁有21張工程相關證照，對防蝕學有專精的外包商陳秋妏到台船擔任防蝕科技公司總經理，結果她一上任，連續七年穩健成長，獲利盈餘轉增資，為台船集團唯一連續七年獲利回饋母公司的企業。

台船防蝕科技公司負責興建的「船佳堡」員工集合住宅建案就是由陳秋妏掌理，榮獲「2022金質獎優質獎」殊榮後，再度榮獲「2023國家卓越建設獎」的最佳規劃設計類-優質獎肯定。

鄭文隆董事長辭職之後，陳秋妏也離開台船開創自己事業，成立「富祥不動產開發有限公司」，在高雄興建公寓，短短一年就拿下金質獎大獎。她表示：「對我而言，建一棟好的房子就像當年造一艘好的船舶一般，用心去做好每一件工作每一個任務就會有所成果。」

陳秋妏曾被指是鄭文隆的小三，但抹黑她的人卻拿不出任何證據，陳秋妏明白表示，對於誣衊她的人，她即使離開台船，也會告到底。今日她表示，該案今年12月最後辯論庭，她很確定自己會贏。