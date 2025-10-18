輝達、台積電聯手　首款「美國製」Blackwell 晶圓亮相

▲輝達、台積電聯手 首款美國製AI晶圓正式亮相。（圖／NVIDIA Newsroom）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA） 創辦人兼執行長黃仁勳在美國時間17日在台積電（2330）位於鳳凰城的半導體製造工廠，慶祝第一顆 NVIDIA Blackwell 晶圓在美國本土生產，這也代表著 Blackwell 已實現量產。

在慶典儀式上，黃仁勳與台積電營運副總裁 Y.L. Wang一起簽署了 Blackwell 晶圓，以紀念這一里程碑，展示全球人工智慧基礎設施引擎如何在美國建設。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳在活動上表示，這是一個歷史性的時刻，因這是美國近代史上第一次，最重要的晶片在美國最先進的晶圓廠台積電美國廠生產出來。

台積電亞利桑那工廠首席執行官 Ray Chuang指出，「從決定在亞利桑那州設廠到在短短幾年內交付首款美國製造的NVIDIA Blackwell晶片，這體現了台積電的卓越成就」，「這一里程碑建立在與NVIDIA三十年的合作基礎，我們共同突破了技術的界限，也建立在我們員工和當地合作夥伴的不懈奉獻之上。」

另根據《路透》報導，輝達表示，台積電位於亞利桑那州的工廠將生產包括 2 奈米、3 奈米和 4 奈米晶片以及 A16 晶片在內的先進技術，這些晶片對於人工智慧、電信和高效能運算等應用至關重要。