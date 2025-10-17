ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤大跌345.5點　台積電跌35元至1450

（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌345.5點，以27302.37點作收，跌幅1.25％，成交量5329.44億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌247.96點開出，指數開低走低，盤中最高達27513.09點，最低27302.37點，終場收在27302.37點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1450元，跌幅2.36％；鴻海（2317）上漲3.5元至226.5元；聯發科（2454）維持平盤至1330元；廣達（2382）下跌3元來到288.5元；長榮（2603）上漲1元至186.5元。

今天漲幅前5名個股為州巧（3543）上漲3.65元，漲幅10％；合勤控（3704）上漲3.25元，漲幅10％；瀚荃（8103）上漲6.3元，漲幅9.97％；夏都（2722）上漲2.6元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.45元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為瀚宇博（5469）下跌10元，跌幅10％；百達-KY（2236）下跌7元，跌幅7.61％；凌航（3135）下跌3.35元，跌幅6.91％；順德（2351）下跌6元，跌幅6.86％；飛宏（2457）下跌1.95元，跌幅6.72％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
州巧（3543）40.15▲3.65▲10.0％
合勤控（3704）35.75▲3.25▲10.0％
瀚荃（8103）69.5▲6.3▲9.97％
夏都（2722）28.7▲2.6▲9.96％
雙鍵（4764）49.2▲4.45▲9.94％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
瀚宇博（5469）90.0▼10.0▼10.0％
百達-KY（2236）85.0▼7.0▼7.61％
凌航（3135）45.1▼3.35▼6.91％
順德（2351）81.4▼6.0▼6.86％
飛宏（2457）27.05▼1.95▼6.72％

資料來源：證交所

