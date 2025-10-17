快訊／台股收盤大跌345.5點　台積電跌35元至1450

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌345.5點，以27302.37點作收，跌幅1.25％，成交量5329.44億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌247.96點開出，指數開低走低，盤中最高達27513.09點，最低27302.37點，終場收在27302.37點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1450元，跌幅2.36％；鴻海（2317）上漲3.5元至226.5元；聯發科（2454）維持平盤至1330元；廣達（2382）下跌3元來到288.5元；長榮（2603）上漲1元至186.5元。
今天漲幅前5名個股為州巧（3543）上漲3.65元，漲幅10％；合勤控（3704）上漲3.25元，漲幅10％；瀚荃（8103）上漲6.3元，漲幅9.97％；夏都（2722）上漲2.6元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.45元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為瀚宇博（5469）下跌10元，跌幅10％；百達-KY（2236）下跌7元，跌幅7.61％；凌航（3135）下跌3.35元，跌幅6.91％；順德（2351）下跌6元，跌幅6.86％；飛宏（2457）下跌1.95元，跌幅6.72％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|州巧（3543）
|40.15
|▲3.65
|▲10.0％
|合勤控（3704）
|35.75
|▲3.25
|▲10.0％
|瀚荃（8103）
|69.5
|▲6.3
|▲9.97％
|夏都（2722）
|28.7
|▲2.6
|▲9.96％
|雙鍵（4764）
|49.2
|▲4.45
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瀚宇博（5469）
|90.0
|▼10.0
|▼10.0％
|百達-KY（2236）
|85.0
|▼7.0
|▼7.61％
|凌航（3135）
|45.1
|▼3.35
|▼6.91％
|順德（2351）
|81.4
|▼6.0
|▼6.86％
|飛宏（2457）
|27.05
|▼1.95
|▼6.72％
資料來源：證交所
讀者迴響