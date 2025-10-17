快訊／台股收盤大跌345.5點　台積電跌35元至1450

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌345.5點，以27302.37點作收，跌幅1.25％，成交量5329.44億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌247.96點開出，指數開低走低，盤中最高達27513.09點，最低27302.37點，終場收在27302.37點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1450元，跌幅2.36％；鴻海（2317）上漲3.5元至226.5元；聯發科（2454）維持平盤至1330元；廣達（2382）下跌3元來到288.5元；長榮（2603）上漲1元至186.5元。

今天漲幅前5名個股為州巧（3543）上漲3.65元，漲幅10％；合勤控（3704）上漲3.25元，漲幅10％；瀚荃（8103）上漲6.3元，漲幅9.97％；夏都（2722）上漲2.6元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.45元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為瀚宇博（5469）下跌10元，跌幅10％；百達-KY（2236）下跌7元，跌幅7.61％；凌航（3135）下跌3.35元，跌幅6.91％；順德（2351）下跌6元，跌幅6.86％；飛宏（2457）下跌1.95元，跌幅6.72％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 州巧（3543） 40.15 ▲3.65 ▲10.0％ 合勤控（3704） 35.75 ▲3.25 ▲10.0％ 瀚荃（8103） 69.5 ▲6.3 ▲9.97％ 夏都（2722） 28.7 ▲2.6 ▲9.96％ 雙鍵（4764） 49.2 ▲4.45 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瀚宇博（5469） 90.0 ▼10.0 ▼10.0％ 百達-KY（2236） 85.0 ▼7.0 ▼7.61％ 凌航（3135） 45.1 ▼3.35 ▼6.91％ 順德（2351） 81.4 ▼6.0 ▼6.86％ 飛宏（2457） 27.05 ▼1.95 ▼6.72％

資料來源：證交所