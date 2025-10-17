環球晶義大利新產線啟用　董座：推動歐洲半導體生態系發展

▲環球晶義大利新產線啟用。（圖／環球晶提供）

記者高兆麟／台北報導

環球晶（6488）在義大利諾瓦拉（Novara）舉行全新 12 吋半導體晶圓製造廠 FAB300 的開幕典禮。環球晶新廠設於其子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A.，為歐洲最先進且具備完整一貫製程能力的 12 吋矽晶圓廠之一。FAB300 在全面量產後，將以最新自動化技術生產12吋拋光及磊晶晶圓，應用涵蓋先進邏輯、記憶體、功率元件及 MEMS/感測器。



環球晶董事長徐秀蘭表示：「FAB300 不僅僅是一座工廠，更是創新、永續與共同成長的象徵，它展現了義大利團隊的專業、韌性與卓越執行力，並獲得歐洲市場的廣泛肯定。對環球晶圓而言，客戶、技術專業與人才始終是企業發展的核心。FAB300 讓環球晶圓能更貼近客戶，共同開發前瞻技術，並支持其長期成長策略，推動歐洲半導體生態系的發展。」

FAB300 的啟用典禮緊接於今年 5 月 15 日環球晶圓在美國德州謝爾曼市（Sherman）旗艦新廠GlobalWafers America（GWA）的開幕之後。這兩座新廠突顯了環球晶圓在全球多元布局，以及與各國政府、客戶建立策略合作夥伴關係的堅定承諾。

徐秀蘭強調：「諾瓦拉是環球晶圓推動歐洲半導體創新的核心據點。FAB300 不僅強化了歐洲在全球半導體價值鏈中的地位，更驅動塑造未來的關鍵技術。結合遍布亞洲、歐洲與美國的先進製造基地，環球晶圓可提供穩定可靠、全球整合並深耕在地的 12吋矽晶圓一站式解決方案，涵蓋從長晶到磊晶的完整製程，確保品質一致、營運高效與長期供應韌性。這不僅是製造，更象徵著合作、韌性，以及打造一個兼具全球連結與區域優勢的半導體供應網絡。」

環球晶圓於 2022 年 2 月宣布，將在自 1976 年以來持續生產矽晶圓的諾瓦拉基地進行擴建，興建最先進的 12吋半導體晶圓產線。這項投資金額4.5億歐元的擴產計畫展現公司強化歐洲半導體生態系的長期承諾。

FAB300 是歐洲「共同重大投資計畫 — 微電子與通訊技術」（IPCEI-ME/CT）的一環，並獲得 1.03 億歐元研發資金支持。該計畫由義大利政府與歐盟合作推動，肯定 FAB300 在提升歐洲半導體能力與強化全球供應鏈韌性上的關鍵角色。

此計畫亦與歐洲主要微電子元件製造商緊密合作，確保產能符合客戶需求，並契合歐洲的科技戰略重點方向。

意法半導體（STMicroelectronics） 數位轉型、資訊科技與全球採購執行副總裁 Chouaib Rokbi 表示：「環球晶圓已展現出在各尺寸矽晶圓製造上的強大實力，我們深信這座新廠將再創成功典範。意法半導體（STMicroelectronics）高度肯定環球晶圓選擇在諾瓦拉投資的策略性決定，該地鄰近我們的先進製造基地，這項投資將進一步強化永續且穩健的供應韌性。」

環球晶指出，即使地緣政治與經濟挑戰加劇歐洲競爭壓力，環球晶圓依然堅定履行對諾瓦拉及歐洲的承諾。FAB300 的順利完工不僅為歐洲提供先進製造能量，亦將創造多達 150 個專業職位，顯示公司長遠願景與義大利人才的實力。

諾瓦拉市長 Alessandro Canelli表示：「FAB300 的啟用對諾瓦拉地區具有重大意義，這項投資不僅創造優質就業機會，也強化了在地專業能力，鞏固諾瓦拉的產業發展定位。當創新建立在企業、政府與社會的共同願景之上，就能帶來實質的成果；今天的啟用典禮正是最佳印證。」

FAB300 的成功不僅屬於環球晶圓，更歸功於眾多供應商的參與，從設備製造到工程建設，數百家業界頂尖夥伴為此計畫提供了先進技術、系統與專業知識，強化皮埃蒙特地區在全球半導體價值鏈的地位。環球晶圓並持續與多所大學及研究機構合作，推動義大利半導體生態系成長，確保知識傳承、人才培育與創新動能，為當地未來數十年奠定基礎。