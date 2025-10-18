定期定額太慢　他想「貸款100萬」All in 0050！過來人點頭曝成果

▲原PO想要借信貸投資。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

越來越多人想透過理財，為自己將來生活鋪路，希望提早實現財富自由的生活，一名護理師表示，每月投入1萬6千元定期定額買0050，但想要更快速累積財富，不如每8年直接貸款100萬元，全部All in 0050，30年後資產有機會突破3000萬元，好奇這方法可行嗎？貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，與其每月投入1萬6千元，不如直接信貸100萬元，每8年貸款一次，一次買進0050，30年後資產有機會滾到2000萬，甚至突破3000萬元，「定期定額太麻煩，如果有債務壓力反而可以有投資紀律，這樣是不是其實比定期定額來的賺很多？」

貼文曝光，不少人認同，評估過覺得沒問題就去做，「我下個月20年房貸撥款500也會直接幹進去，在能承擔足夠風險的時期選擇承擔太少風險，就是最大的風險」、「提醒你，不需要等到信貸滿才買下一筆。譬如說繳兩年之後再轉貸100萬，多的部份一樣一次下0050」、「如果你承受的了大跌的時候帳上至少-20%就行」、「我覺得可以，但建議是否一部分可以買美股的，分散單一市場的風險」。

貼文也釣出過來人分享，「我第一次踏入股市，就是直接信貸整筆丟進去，實際績效一定比每個月存同樣償還金額的定期定額去買還要好」、「我是去年就這樣，貸了150萬，只是買的是50正二，100萬買在00675L的100點，現在它134點；另外50萬買在00757的88點，現在它117點」。

不過也有人擔心，未來不確定性太大，「理論歸理論，投資是心理戰不是策略戰，這種做法是穩贏的話，早就人人都財富自由，我投資股市超過10年，至今都沒辦法all in大盤，何況這筆錢還是借來的」、「我也想過相同問題，但是時間是最大問題，未來不確定性太高，不要冒著這種風險去賭」、「如果遇到失業跟股災，你扛不扛得住？」