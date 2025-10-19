ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電不能沒有彰化！台灣設計展揪1640家台廠參與　隱形冠軍大方曝光

▲▼台灣設計展。（圖／讀者提供）

▲台灣設計展合正機械。（圖／讀者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部舉辦台灣設計展已邁入第23年，今年台灣設計展首次移師彰化，橫跨彰化市、鹿港鎮及彰南（田尾鄉、田中鎮）三大展區，多家隱形冠軍產業現形，更號召超過700位設計師、1640家廠商及600家在地店家共同參與，彰化縣經濟暨綠能發展處長張寒青以「彰化雖然沒有台積電，但台積電不能沒有彰化！」揭露這項展覽的份量。

張寒青表示，彰化是台灣產業重鎮，舉凡自行車、汽車零件、水五金、紡織、織襪、食品等，皆於全台甚至全球扮演要角，「這些產業就像密封元件，雖常被隱形，卻不可或缺」。台灣設計展本次展期至10月26日截止，民眾可以利用光復節連假前來一探究竟。

▲▼台灣設計展。（圖／讀者提供）

▲台灣設計展，建大沙灘車。（圖／讀者提供）

以彰化田中的合正機械（PUMA)為例，該廠是全球知名的空壓機生產商，該公司總裁蕭義明透露，飛機和潛艇上，都有他們的設備，連ASML的機器上都有，台積電的設備上，更一定會用到合正空壓機。

經濟部指出，本次設計展集結跨界策展顧問，包含宏碁集團創辦人施振榮、台新金控獨立董事王美花，帶來科技與經濟發展的前瞻視野；台灣自然觀察作家劉克襄、日常經典創辦人黃金樺、臺北流行音樂中心顧問張歆宜，引進文化關懷與在地敘事的深厚底蘊，攜手專業團隊共同打造豐富多元的展覽內容。

彰化展區聚焦產業實力與設計能量，從製造創新、品牌升級到永續實踐，呈現彰化百工百業的多樣面貌與國際合作成果；鹿港展區蘊含歷史厚度與人文精神，透過互動體驗、表演藝術與在地信仰，讓觀眾走進文化的傳承與情感連結；彰南展區以花卉園藝與生活美學為核心，展現產業鏈協作的韌性與自然共生的日常風景，開啟民眾對未來生活的想像。

