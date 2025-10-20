超車台積電！　0050股東人數破166萬

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數再突破166萬人新高，超越台積電（2330）的164萬人，且距離目前投資人數最多的國泰永續高股息(00878)僅差3.4萬人，可望於近期超越，持續反映個股、高股息投資人積極轉向市值型ETF。

截至10/17當周，0050投資人數周增6.6萬，自4月底以來已增加56.9萬，而同期間代表個股投資的台積電則減少22.3萬，顯示個股投資仍難以避免過度交易風險。法人指出，過度交易的影響包括錯過行情、增加交易成本、追高殺低等，是降低一般投資人績效的主要因素。

而市值型ETF同時持有多檔個股，可有效避免選股或擇時錯誤風險，一般投資人不需要花時間研究個股，透過0050即可簡單且高效率的參與台股行情。

0050不僅相對於個股具有優勢，統計今年以來與高股息ETF表現差異：至10/17 0050含息總報酬 28.5%，同期間00878為 3.1%、00919為0.2%，表現較佳的0056為10.8%。若是長期投資，0050成立以來含息報酬率為1259%，以每年250個交易日計算年化報酬率為12.6%，不到6年可為投入資產翻倍。

隨著0050今年來調降費用率與股價分割後，持續吸引投資人湧入，也同步推升規模成長突破8000億元，最新經理費率已低於0.1%，已是全市場ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

