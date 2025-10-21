快訊／台股收盤上漲63.78點　台積電持平至1480

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（21日）開高走高，加權指數終場上漲63.78點，以27752.41點作收，漲幅0.23％，成交量5139.15億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲53.92點開出，指數開高走高，盤中最高達27969.05點，最低27742.55點，終場收在27752.41點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1480元；鴻海（2317）上漲0.5元至239元；聯發科（2454）維持平盤至1340元；廣達（2382）下跌5.5元來到291元；長榮（2603）下跌2.5元至182元。
今天漲幅前5名個股為富世達（6805）上漲120元，漲幅10％；臻鼎-KY（4958）上漲15元，漲幅10％；達明（4585）上漲39.5元，漲幅9.99％；雙鍵（4764）上漲5.4元，漲幅9.98％；益登（3048）上漲3.5元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為宜新實業（4440）下跌2.05元，跌幅9.3％；夏都（2722）下跌2.1元，跌幅6.82％；歐格（3002）下跌1.7元，跌幅6.8％；永邑-KY（2939）下跌1.45元，跌幅5.28％；榮科（4989）下跌1.9元，跌幅5.21％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富世達（6805）
|1320.0
|▲120.0
|▲10.0％
|臻鼎-KY（4958）
|165.0
|▲15.0
|▲10.0％
|達明（4585）
|435.0
|▲39.5
|▲9.99％
|雙鍵（4764）
|59.5
|▲5.4
|▲9.98％
|益登（3048）
|38.7
|▲3.5
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宜新實業（4440）
|20.0
|▼2.05
|▼9.3％
|夏都（2722）
|28.7
|▼2.1
|▼6.82％
|歐格（3002）
|23.3
|▼1.7
|▼6.8％
|永邑-KY（2939）
|26.0
|▼1.45
|▼5.28％
|榮科（4989）
|34.6
|▼1.9
|▼5.21％
資料來源：證交所
