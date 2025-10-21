快訊／台股收盤上漲63.78點　台積電持平至1480

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場上漲63.78點，以27752.41點作收，漲幅0.23％，成交量5139.15億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲53.92點開出，指數開高走高，盤中最高達27969.05點，最低27742.55點，終場收在27752.41點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1480元；鴻海（2317）上漲0.5元至239元；聯發科（2454）維持平盤至1340元；廣達（2382）下跌5.5元來到291元；長榮（2603）下跌2.5元至182元。

今天漲幅前5名個股為富世達（6805）上漲120元，漲幅10％；臻鼎-KY（4958）上漲15元，漲幅10％；達明（4585）上漲39.5元，漲幅9.99％；雙鍵（4764）上漲5.4元，漲幅9.98％；益登（3048）上漲3.5元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為宜新實業（4440）下跌2.05元，跌幅9.3％；夏都（2722）下跌2.1元，跌幅6.82％；歐格（3002）下跌1.7元，跌幅6.8％；永邑-KY（2939）下跌1.45元，跌幅5.28％；榮科（4989）下跌1.9元，跌幅5.21％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富世達（6805） 1320.0 ▲120.0 ▲10.0％ 臻鼎-KY（4958） 165.0 ▲15.0 ▲10.0％ 達明（4585） 435.0 ▲39.5 ▲9.99％ 雙鍵（4764） 59.5 ▲5.4 ▲9.98％ 益登（3048） 38.7 ▲3.5 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宜新實業（4440） 20.0 ▼2.05 ▼9.3％ 夏都（2722） 28.7 ▼2.1 ▼6.82％ 歐格（3002） 23.3 ▼1.7 ▼6.8％ 永邑-KY（2939） 26.0 ▼1.45 ▼5.28％ 榮科（4989） 34.6 ▼1.9 ▼5.21％

資料來源：證交所