中華電信進軍AI子公司「中華創智國際」成立　目標３年由虧轉盈

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 21日宣布，中華創智國際股份有限公司（CHT InventAI）正式成立，將繼續深耕AI領域同時代表中華電信在此進入新階段。董事長簡志誠強調，中華創智的成立代表「從電信到AI公司」戰略的重要一環，將會是實踐「智慧化」策略和 AI創新應用的關鍵步驟。

▼中華創智國際股份有限公司 21日正式成立，將扮演中華電信集團中智慧化戰略重要一環。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信董事長簡志誠指出，中華電信為迎接AI產業的發展，今年初特別宣示「以AI啟動未來」的大戰略，包括積極打造「海地星空」具備韌性的寬頻網路、建置AI算力服務以及發展生成式AI創新應用等AI-Ready基礎設施。同時推動內部育成創業、外部投資併購，期許成為台灣AI產業的「賦能者」與「協創者」，推動台灣產業轉型升級。

「中華創智國際股份有限公司」正式成立，這是中華電信在實踐「以AI啟動未來」的眾多成果之一，繼中華精測、中華立鼎、中華資安等Spin-off衍生子公司之後，再一次激勵員工內部育成創業的成功案例。中華電信總經理林榮賜表示，中華創智國際公司專注AI數位轉型應用，賦能企業導入AI平台，目前已獲得超過15家以上的企業客戶採用，並榮獲台灣精品獎、國家品牌玉山獎等五項大獎肯定，提供百工百業在導入從AI平台建置到應用落地的整體解決方案，協助台灣企業AI轉型，未來商機可期。

中華創智國際表示，中華創智國際的願景是成為企業AI轉型最佳合作夥伴，期許成為企業的賦能者（Enabler），產業的協創者（Co-Creator）。未來公司成立之後，將持續以技術深度作為基石、應用落地作為引擎、與客戶共創作為使命，立足台灣邁向國際舞台，將台灣的 AI 能量輸出國際市場。

對此，中華電信團隊在會後接受聯訪，除了中華創智外，近期預計還會有兩間子公司成立，分別是專研在IVS(Intelligent Video Surveillance)、NFC領域的公司，簡志誠表示，在中華電信集團要成立子公司必須經過兩層考驗才會進到董事會，並不是輕易就會成立，而中華創智國際期盼在明年年底營收過5,000萬，希望在三年內做到轉虧為盈的成效。

在客戶市場方面，期盼中華電信的國際事業群能幫上忙，簡說，現在許多企業有想法沒辦法，因此中華創智國際目標是協助企業導入流程、實現智慧化的過程，接著也期盼能進入到海外、東南亞幾個大市場。