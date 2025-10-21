英國船東大力培養奈及利亞船員　台灣船東還是愛用大陸船員

▲台灣船東的權宜籍船，僱用大陸船員比例最高。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

英國船東公司Union Maritime宣布設立基金，準備大力開發奈及利亞海員人力資源，對此國內船公司高階指出，台灣船東的權宜籍船，長年雇用高比例大陸船員，除了語言相通、餐飲習慣相同，大陸船員素質高也是主因，加上亞洲有多國船員可用，估計短中期內不會考慮雇用非洲船員。

Union Maritime過去兩年處置近50艘船舶回籠資本，展開了約20億美元的新造船計劃，其財務長Michael Kotsapas介紹公司配合約70%-75%外部融資及自有資金的均衡結構，推動船隊年輕化、服務油氣與大宗客戶的規模化需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另積極履行社會責任，成立慈善基金會，目標是讓奈及利亞年輕人接受海員培訓，推動該國成為未來重要的海員輸出國，希望賦能年輕一代，讓他們獲得培訓機會，提升職業發展，為未來就業鋪路。

業界指出，奈及利亞對於歐洲船東來說是很有吸引力的，該國是西非人口最多的國家，逾2.11億人口，官方語言是英語，屬於大英國協成員，開始發展船員輸出業務，對亞洲主要船員輸出國是會產生競爭壓力，但因目前全球有船員荒，短期內影響很有限。

台灣船東除了大陸船員，菲律賓、印尼、緬甸與越南船員是主要來源，之前中鋼運通工會暨海員工會經過抗爭，中運目前僅用20幾位陸籍船員，其餘改用緬甸船員，預計明年中陸籍船員降為零；該公司本國籍船員雇用率高達八成七，是少數大量雇用本國籍船員的公司，但用人成本也因而明顯高於同業。