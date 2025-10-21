華擎小金雞永擎預計11月掛牌　和碩董座童子賢：像抱孫

▲華擎旗下子公司永擎電子舉辦業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

華擎旗下子公司永擎電子(7711) 20日舉辦業績發表會，並預計11月下旬掛牌，在業績發表會中，華擎母公司和碩（4938）董事長童子賢也親自到場參與，致詞時更以「抱孫」來形容心情。

永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。

永擎董事長許隆倫表示，目前公司約有八成營收來自AI伺服器相關產品，其餘則分別來自通用型主機板與伺服器系統。永擎以中小型客戶為主要對象，提供彈性客製化設計，產品線橫跨1U、4U到8U伺服器與機櫃叢集，逐步在AI伺服器供應鏈中站穩腳步。

許隆倫指出，永擎目前主要客戶包括美國與歐洲的Tier 2雲端服務供應商（CSP），以及美系OEM品牌廠。由於公司並未設自有產線，所有伺服器主機板與整機皆委託合作代工廠生產，再銷售給終端客戶。

受惠於HGX架構伺服器需求強勁，永擎今年上半年營收年增超過三倍，達332%。不過，他也坦言，隨著AI伺服器組裝複雜度提升及初期良率調整，毛利率自2024年的17.1%降至今年上半年的8.2%。但從目前訂單能見度來看，下半年需求仍熱，毛利率有望自低檔回升。

他進一步說明，永擎已於第三季開始出貨B200系列HGX伺服器，下半年通用型業務也受惠傳統旺季效應而回溫。公司同時推出RTX Pro 6000伺服器送樣，作為傳統客戶切入AI應用的起點。

展望2026年，許隆倫透露，永擎將於今年第四季啟動B300伺服器小量生產，並預期明年第一季出貨量將超越B200，成為公司明年度主要成長引擎。他並看好，隨著NVIDIA Rubin、AMD MI400及各家CSP自研ASIC伺服器專案於明年下半年陸續問世，將為永擎開啟新一波成長動能。

隨著全球數位轉型持續深化，雲端運算及儲存需求持續攀升，再加上生成式AI及大型語言模型的廣泛應用，伺服器市場需求暢旺，根據TrendForce預估，113年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2,050億美元，到114年整體伺服器產值將達到4,130億美元，而AI伺服器產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI占整體伺服器產值比重將由113年的67%，進一步提升到114年的72%，永擎積極拓展AI伺服器市場，且受惠於AI伺服器出貨比重增加，113年度及114年上半年度營收分別達到87.9億元及108.7億元，成長幅度分別達到225.32%及332.23%，展現亮眼的營運成果，營收與獲利同步成長。

永擎深耕於伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，在提升產品附加價值及維持高品質方面持續優化，生產據點採多來源分散策略使產能調配保持彈性，並同時維持高品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。永擎的產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，以ODM-Direct的商業模式與頂尖的雲端服務商合作，為終端客戶提供完整的解決方案，永擎將關注市場趨勢及提升產品的研發設計，並持續深耕高效能運算、邊緣運算及AI等伺服器市場，加速營運規模及獲利成長。

永擎將持續洞察市場脈動，以高品質與創新技術為基石，推出符合各領域客戶需求的客製化產品，並加速全球市場佈局，鞏固長期競爭優勢。