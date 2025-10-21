ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華擎小金雞永擎預計11月掛牌　和碩董座童子賢：像抱孫

▲▼華擎旗下子公司永擎電子舉辦業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

▲華擎旗下子公司永擎電子舉辦業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

華擎旗下子公司永擎電子(7711) 20日舉辦業績發表會，並預計11月下旬掛牌，在業績發表會中，華擎母公司和碩（4938）董事長童子賢也親自到場參與，致詞時更以「抱孫」來形容心情。

永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永擎董事長許隆倫表示，目前公司約有八成營收來自AI伺服器相關產品，其餘則分別來自通用型主機板與伺服器系統。永擎以中小型客戶為主要對象，提供彈性客製化設計，產品線橫跨1U、4U到8U伺服器與機櫃叢集，逐步在AI伺服器供應鏈中站穩腳步。

許隆倫指出，永擎目前主要客戶包括美國與歐洲的Tier 2雲端服務供應商（CSP），以及美系OEM品牌廠。由於公司並未設自有產線，所有伺服器主機板與整機皆委託合作代工廠生產，再銷售給終端客戶。

受惠於HGX架構伺服器需求強勁，永擎今年上半年營收年增超過三倍，達332%。不過，他也坦言，隨著AI伺服器組裝複雜度提升及初期良率調整，毛利率自2024年的17.1%降至今年上半年的8.2%。但從目前訂單能見度來看，下半年需求仍熱，毛利率有望自低檔回升。

他進一步說明，永擎已於第三季開始出貨B200系列HGX伺服器，下半年通用型業務也受惠傳統旺季效應而回溫。公司同時推出RTX Pro 6000伺服器送樣，作為傳統客戶切入AI應用的起點。

展望2026年，許隆倫透露，永擎將於今年第四季啟動B300伺服器小量生產，並預期明年第一季出貨量將超越B200，成為公司明年度主要成長引擎。他並看好，隨著NVIDIA Rubin、AMD MI400及各家CSP自研ASIC伺服器專案於明年下半年陸續問世，將為永擎開啟新一波成長動能。

隨著全球數位轉型持續深化，雲端運算及儲存需求持續攀升，再加上生成式AI及大型語言模型的廣泛應用，伺服器市場需求暢旺，根據TrendForce預估，113年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2,050億美元，到114年整體伺服器產值將達到4,130億美元，而AI伺服器產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI占整體伺服器產值比重將由113年的67%，進一步提升到114年的72%，永擎積極拓展AI伺服器市場，且受惠於AI伺服器出貨比重增加，113年度及114年上半年度營收分別達到87.9億元及108.7億元，成長幅度分別達到225.32%及332.23%，展現亮眼的營運成果，營收與獲利同步成長。

永擎深耕於伺服器領域，研發團隊累積超過十年之豐富經驗，在提升產品附加價值及維持高品質方面持續優化，生產據點採多來源分散策略使產能調配保持彈性，並同時維持高品質與準時交付，為客戶提供穩固可靠的供應保障。永擎的產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，以ODM-Direct的商業模式與頂尖的雲端服務商合作，為終端客戶提供完整的解決方案，永擎將關注市場趨勢及提升產品的研發設計，並持續深耕高效能運算、邊緣運算及AI等伺服器市場，加速營運規模及獲利成長。

永擎將持續洞察市場脈動，以高品質與創新技術為基石，推出符合各領域客戶需求的客製化產品，並加速全球市場佈局，鞏固長期競爭優勢。

關鍵字： 永擎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳媽挺過抗癌超開朗　青峰笑虧「適合當老藝人」

推薦閱讀

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行法說會並公布2025年第三季財報，單季營收達新台幣118.4億元，季增5%，主要受惠記憶體產品出貨量增加；毛損為7.7億元，較第二季減少2.5億元，毛利率提升至-7%。受惠於跌價損失回沖及匯損減少，第三季淨損縮小至27.3億元，虧損率降至23%，較上季改善6億元，每股稅後虧損也從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元。

2025-10-21 17:20
61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

資產規模1180億元、受益人數61.5萬元大台灣價值高息（00940）公布最新配息金額維持每單位0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，以今（21）日9.52元收盤價，換算年化配息率約5.04%，預計11月6日除息，12月1日發放配息。

2025-10-21 16:38
日月光宣布與亞德諾半導體策略合作　並收購其馬來西亞檳城廠

日月光宣布與亞德諾半導體策略合作　並收購其馬來西亞檳城廠

封測大廠日月光投控（3711）與亞德諾半導體（NASDAQ: ADI）今日在馬來西亞檳城宣布進行策略合作並簽署具有法律約束力的備忘錄。日月光計畫收購ADI的馬來西亞檳城工廠，以增強全球供應鏈韌性與製造多樣性。此外，兩家公司將通過共同投資以及長期供應協議加強合作。

2025-10-21 16:09
高階光纖通訊新兵加一！　萊德光電-KY預計11月下旬上櫃

高階光纖通訊新兵加一！　萊德光電-KY預計11月下旬上櫃

高階光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件廠萊德光電-KY（7717）預計於今年11月下旬正式掛牌上櫃。受惠於衛星通訊等高毛利產品比重增加，萊德光電今年上半年合併營收達4.74億元，年增43.4%，合併毛利率達61.2%，合併營業毛利達2.90億元，年增46.48%。在營業毛利大幅成長及公司有效控管營業費用下，今年上半年合併營業淨利1.05 億元，年增達158.84%。

2025-10-21 16:02
華擎小金雞永擎預計11月掛牌　和碩董座童子賢：像抱孫

華擎小金雞永擎預計11月掛牌　和碩董座童子賢：像抱孫

華擎旗下子公司永擎電子(7711) 20日舉辦業績發表會，並預計11月下旬掛牌，在業績發表會中，華擎母公司和碩（4938）董事長童子賢也親自到場參與，致詞時更以「抱孫」來形容心情。

2025-10-21 15:51
高市早苗當選首相！8檔日股ETF拼場　10萬股民同歡

高市早苗當選首相！8檔日股ETF拼場　10萬股民同歡

日本參眾兩院今（21）日進行新任首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗勝出，日股來到4萬9945.95點歷史新高，可望向5萬點挺進，在台掛牌8檔日股ETF表現，今年以來報酬率全數為正，總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅約2成5，法人認為，高市早苗被視為安倍經濟學的繼承者，其所主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待，有望持續推升日股。

2025-10-21 13:38
「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在亞利桑那州台積電廠（TSMC Arizona）展示首批於美國生產的Blackwell晶片晶圓，宣告「美國製造AI晶片」邁出關鍵一步。不過，外媒wccftech指出，美國在AI晶片供應鏈中仍有一環尚未補齊，也就是先進封裝（Advanced Packaging），這也意味著首批晶圓仍需運回台灣，才能完成後段製程與封裝出最終AI晶片。

2025-10-21 10:43
台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

iPhone新機銷售表現佳，蘋果股價收漲3.9%，市值達到3.89兆美元，昨（20）日美股三大指數收紅，權王台積電（2330）上漲20元或漲幅1.35%，創下1500元新高價，台股以27742.55點開出，大漲逾200點，攻高到27969.05點，展現挑戰2萬8千點企圖心。

2025-10-21 10:16
一表看6檔填息台股ETF　16.6萬受益人息利雙收

一表看6檔填息台股ETF　16.6萬受益人息利雙收

昨（20）日是10月台股ETF除息高峰日，統計共有13檔除息，逾66.3萬位受益人屏息以待，大盤收在27688.63點，改寫收盤新高，連帶也激勵13檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）、凱基台灣AI50（00952）、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）、FT臺灣永續高息（00961）、野村趨勢動能高息（00944）共有6檔盤中完成填息。

2025-10-21 11:14
高市早苗接首相！日股挑戰5萬點新高　日圓兌美元151

高市早苗接首相！日股挑戰5萬點新高　日圓兌美元151

日本自民黨主席高市早苗預計今（21）日獲選首相大位，日股持續飆漲，至台北時間上午10點半左右已來到4萬9945.95點歷史新高，持續向5萬點整數大關靠攏。

2025-10-21 10:57

讀者迴響

熱門新聞

盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億　「要直接和輝達談」

即／美股三大指數齊揚　蘋果股價創歷史新高

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

鄧崇儀接國泰世華銀總座　金管會准了

輝達北士科卡關　謝金河憂台新新光金「在乎小利失大利」

快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲逾270點刷27969新高

13檔台股ETF今除息拼場！00922填2成　5標的先達陣2垂淚

「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

主動式ETF黑馬！00981A強勢空降定期定額榜單　單季績效飆逾2成居冠

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

美國線漲價成功後11月1日擬再漲千美元　只要有實漲就算成功

「AI＋EV」外資喊進鴻海　股價創近18年新高

國泰世華提供年輕人專屬優惠大禮包

59.3萬人安心！00929配0.08元填息達陣　11／4入帳

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」作家曝2原因

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

一表看6檔填息台股ETF　16.6萬受益人息利雙收

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366