高階光纖通訊新兵加一！　萊德光電-KY預計11月下旬上櫃

高階光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件廠萊德光電-KY（7717）預計於今年11月下旬正式掛牌上櫃。受惠於衛星通訊等高毛利產品比重增加，萊德光電今年上半年合併營收達4.74億元，年增43.4%，合併毛利率達61.2%，合併營業毛利達2.90億元，年增46.48%。在營業毛利大幅成長及公司有效控管營業費用下，今年上半年合併營業淨利1.05 億元，年增達158.84%。

萊德光電-KY於1999年在美國西雅圖創立，公司深耕光纖光電產業，並秉持誠信經營、市場導向、及技術服務等初衷，以專解客戶難題為己任，專注於光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件等高階利基型客製化市場，以其關鍵核心技術所自行研發生產的光纖熔融拉錐機台技術為關鍵核心競爭力，在公司成功切入衛星雷射通訊光纖被動元件市場領域後，受惠於產業爆發性成長，近年營運獲利大幅提升。

萊德光電的核心產品為高階客製化光纖被動元件，應用領域橫跨光纖通訊、光纖傳感、高功率光纖雷射與新興的衛星通訊產業，因為公司研發及銷售總部位處美國西雅圖，公司能夠配合國際大廠客戶共同研發出高度客製化的產品技術與規格，提供給客戶領先業界之技術及高品質產品價值，使得公司具備較高毛利率及高進入競爭門檻，客戶群集中於對品質要求極高的歐美市場，2024年美洲地區營收佔比高達 73%。

公司自成立初期即掌握光纖熔融拉錐設備的自研能力，此為公司核心競爭力，可生產高精準度且橫跨光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊產業所需的合束器等光元件，該元件直接影響光纖雷射的輸出功率與系統精準度，此一技術深度使公司在光元件的製程精準度、材料耐熱性與散熱設計上，領先同業並有效拉開彼此競爭差距。

隨著全球低軌衛星（LEO）數量快速增加，衛星產業為解決傳統無線電波傳輸延遲高、頻寬受限等問題，已開始大規模導入衛星間雷射光通訊 (ISL)。雷射光通訊因具備傳輸頻寬更大、低功耗及安全性優於無線電波的優勢，已獲全球眾多衛星營運商採用。

根據工研院研究，2021~2031 年衛星間雷射光通訊設備的年複合成長率高達 47%，市場規模預估於 2031 年將達 21 億美元。同時，全球 LEO 衛星數量在 2023~2032 年將從 7,473 顆增加至 42,600 顆，加上衛星每 3~5 年的汰換需求，將為萊德光電帶來強勁且持續的訂單需求。除了衛星市場外，公司的高階光纖元件亦穩定受惠於光纖雷射市場，該市場預估在 2025~2033 年的 CAGR 達 11.1%，亦為公司提供穩健的成長基石。

萊德光電總部位於美國西雅圖，並於美國、中國大陸及台灣設有研發、製造與管理中心，具備光、機、電、軟體的垂直整合能力，能針對客戶需求提供高度客製化技術服務，提供包含光纖被動元件、熔融拉錐製造設備及光纖端面檢測儀的完整解決方案。憑藉公司在光纖通訊及光纖雷射等產業之經驗，成功突破真空封裝、無對流散熱、抗輻射及耐溫差等技術挑戰，成功打入衛星營運商客戶供應鏈，成為太空雷射通訊市場的黑馬。

萊德光電-KY 2024年度合併營業收入為新台幣6.93億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7,221萬元，每股盈餘（EPS）為3.35元。2025年上半年合併營收達4.74億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利6,753萬元，EPS為3.13元，展現公司在客製化高階市場中穩健的獲利能力。